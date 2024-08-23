В Москве бросили коктейль Молотова и сожгли дотла пост на железной дороге 3 23.08.2024, 11:27

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На месте отработало несколько пожарных бригад, но это не помогло.

В Москве неизвестные подожгли железнодорожный пост с помощью бутылки с зажигательной смесью, сообщает 23 августа российский Telegram-канал Baza.

По предварительной версии событий, пост секционирования электрической сети, расположенный на перегоне Химки-Сходня (Октябрьская железная дорога) и состоящий из двух помещений, загорелся в ночь с 22 на 23 августа. Неизвестные якобы выкрутили вентиляционные решетки и через отверстия кинули внутрь бутылку с коктейлем Молотова.

На месте отработало несколько пожарных бригад, однако здание поста выгорело полностью. Ранее оно использовалось для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от ж/д нагрузки.

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