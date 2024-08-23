США ввели санкции против почти 400 компаний и физлиц, связанных с РФ 1 23.08.2024, 21:36

Среди них - сын и невестка министра обороны России.

США ввели санкции против почти 400 человек и организаций, связанных с Россией. Попавшие в санкционные списки компании и физлица помогают Москве обходить санкции и поставляют ей товары и услуги, используемые в войне против Украины, сообщает «Немецкая волна».

В числе прочих под новые ограничения Вашингтона подпали сын и невестка министра обороны РФ Андрея Белоусова, «Московский ювелирный завод», авиакомпании «Волга-Днепр», AirBridgeCargo, «Норильск Авиа», Магнитогорский металлургический комбинат, а также суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

14-й пакет санкций ЕС в отношении России

14-й пакет санкций в отношении РФ в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины был окончательно одобрен Евросоюзом 24 июня. В него, в частности, вошли меры против российской индустрии сжиженного природного газа и обхода санкций «дочками» европейских компаний в третьих странах. Под ограничения также подпали 116 физических и юридических лиц РФ.

Под санкциями оказался и так называемый «российский SWIFT»: созданная Центробанком Система передачи финансовых сообщений (СПФС), при помощи которой проводится часть транзакций с Россией. По данным ЦБ, на начало года у СПФС было 556 российских и иностранных пользователей. Из них - 159 зарубежных из 20 государств, включая 58 банков.

Как сообщало агентство Bloomberg, среди них - банки Китая, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана.

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