Зеленский жестко высказался о России в поздравлении с Днем Независимости Украины 4 24.08.2024, 9:50

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И пообещал «вернуть долги тем, кто сеял зло».

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости Украины, обратившись к гражданам из села Могрица Сумской области, что в нескольких километрах от границы с Россией.

Приводим текст выступления украинского президнета:

Дорогой народ!

Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей земле беды, получит ее у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории.

Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это — закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался неподалеку от места, где я записываю это обращение. Сумщина. Могрица. Река Псел. В нескольких километрах от нашей границы.

Границы между Украиной и неволей, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире.

913 дней назад в том числе и через Сумщину Россия пошла на нас войной. Нарушила не только суверенные границы, но и границы жестокости и здравого смысла. Безгранично стремясь к одному: уничтожить нас. Зато сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией. Так отвечает независимость. Отплачивает за наших мирных граждан, на которых летят УАБы и Кинжалы, за наших поседевших родителей, за наших детей, которые вынуждены учиться под землей. За всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: Саваслейка, Оленья, Энгельс. Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг будет знать, что такое возмездие по-украински. Достойное, симметричное, дальнобойное. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ.

Выцветшие глаза их начальника воспринимают весь мир серой зоной. Но мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должен быть сине-желтый флаг. Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость.

Украина в очередной раз удивляет. Россия в очередной раз в своем репертуаре. Так в целом изображают события на Курщине мировые медиа. Показывают, как Россия относится к своим гражданам, которых называет «население». Как именно Россия своих «не бросает». Как их солдаты мародерят свои же магазины. Так выглядит путинская Россия в глазах всего мира. И так же весь мир видит, как наши воины дают местным людям воду, еду, лекарства, а те говорят: «Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы». Так выглядит достоинство Украины. Цивилизованность. Добродетель нашей независимости.

33 года назад Украина возродилась на картах мира, а сегодня Украина покоряет сердца всего мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться Путина. И объединяет Землю вокруг своего, украинского мировоззрения: в XXI веке террористы должны покоиться в Гааге, а не на Валдае. И никто в мире больше не скажет: «Where is Ukraine?» Потому что на каждом континенте теперь говорят: «Ukraine must win». Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину. Ей не хватает чужих областей. Нам нужен мир и спокойствие на наших землях. Вдоль всей нашей границы протяженностью 6992 километра. На суше, на море, в воздухе, внутри страны — всюду, где мы будем стоять на страже своих ценностей.

Так, как это делают наши воины. На всех направлениях фронта и государственной границы, которую олицетворяют пограничные столбы. А нашу волю и борьбу символизируют наши люди — наши защитники, наши опоры. Те, на чьих плечах держится Украина. Держится в Харькове, Купянске, Запорожье, держится на Херсонщине. В Покровске, Торецке, Часовом Яру. На Лиманском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Так бьется независимость. И всем нашим воинам я хочу сегодня сказать: желаю крепкого! И спасибо вам, ребята! Когда возникла необходимость защищать Украину, вы сказали коротко: плюс. С тех пор 913 дней подряд «минусуете» оккупантов. Только вы знаете, сколько за сухой статистикой о потерях врага на самом деле стоит усилий, пота, крови и вашей сверхтяжелой работы. Только вы знаете, что на самом деле означает держать позицию. Что такое «целый день крышует вражеская арта и авиация». Что такое стоять крепко несмотря на то, что «орки суют». Вы сохранили и бережете нашу независимость.

Я благодарю каждого, кто помогает нашим воинам и нашему государству, всем, кто живет и работает, чтобы работала и жила независимость. Наши медики, наши спасатели, наши пожарные, энергетики, наши волонтеры и предприниматели, полицейские и фермеры, железнодорожники, учителя и ученики. Все. Украинцы и украинки здесь, украинцы и украинки за рубежом, которые помогают, находят, отправляют необходимое, говорят миру об Украине. И все, кто с Украиной на временно оккупированных наших территориях. Все украинцы и украинки, чья сила не имеет границ, чья воля безгранична. Все, кому я бесконечно благодарен. И сегодня. И за каждый из 913 дней этой войны. За дело каждого и каждой из вас. За то, что доказываете: независимость — дело каждого и каждой. И она имеет много измерений. Каждое из которых нужно приобретать, чтобы отстоять независимость всеобъемлющую. Это экономическая, это энергетическая независимость. Это духовная независимость украинского народа. И украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей. Это и воплощение справедливости относительно наград независимой Украины, которые больше никогда не будут носить те, кто ее предал. Это воплощение справедливости в отношении героев-иностранцев, которые защищают Украину на фронте и заслуживают украинского уважения — нашего гражданства. Это неотвратимые процессы, которые запущены нами сегодня. Так укрепляется независимость.

И крепкая граница должна быть между нами и врагом, а между украинцами не будет никаких стен. Потому что Украина — в каждом из нас. Независимость — в каждом из нас. И объединенные, мы способны побеждать. Это доказало 24 февраля. Доказал 2022-й и 2023-й год. Доказывает и этот год. Мы выстояли, сдержали и дали отпор врагу, а теперь делаем это на его болотах.

Мы знаем, что такое независимость. Как трудно ее возродить. Как трудно ее защитить. Но мы знаем: все зависит от нас.

Мы знаем, как выглядит независимость. Утром 24 февраля она была в наших взглядах. Сегодня независимость — в окопах на всех направлениях. Она в наших городах и селах: в каждом эпизоде, когда мы находим лучшее в себе, находим в себе Украину и боремся за нее. Независимость сегодня имеет уставшие глаза, которые видели все. Независимость улыбается, когда украинцам удается. Независимость — это тишина, когда мы теряем своих людей. Независимость — это клятва никогда не забыть павших героев. Независимость имеет привкус дыма и пыли на поле битвы и в гражданской жизни. Независимость спускается в хранилище во время тревоги, чтобы выстоять и подняться наверх снова и снова сказать врагу: ничего у вас не получится. Не сможете. Не победите. И будете за все отвечать.

Так ощущается нами свобода. Так выглядит Украина. Так выглядит независимость. А вот так она звучит:

С Днем Независимости, украинцы и украинки!

Слава Украине!

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