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Российские солдаты ограбили пункт Wildberries в Курской области

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  • 24.08.2024, 10:40
  • 5,474
Российские солдаты ограбили пункт Wildberries в Курской области

Мародеры попали на видео.

Трое российских военных зашли на склад пункта выдачи заказов Wildberries в селе Званое Курской области и начали открывать и выносить посылки, отправленные местным жителям, пишет телеграм-канала «Пепел».

Это попало на камеру видеонаблюдения за 23 августа.

Званое находится в 15 км от границы с Украиной. ВСУ не сообщали, что контролирует это село.

Магазины в Курском райцентре Глушково также разграблены мародерами. Видео появилось в местных пабликах. Глушково остается под контролем российской армии. Мародерят здесь, вероятно, русские солдаты.

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