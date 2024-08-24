Российские солдаты ограбили пункт Wildberries в Курской области

Российские солдаты ограбили пункт Wildberries в Курской области1
- 24.08.2024, 10:40
- 5,474
Мародеры попали на видео.
Трое российских военных зашли на склад пункта выдачи заказов Wildberries в селе Званое Курской области и начали открывать и выносить посылки, отправленные местным жителям, пишет телеграм-канала «Пепел».
Это попало на камеру видеонаблюдения за 23 августа.
Званое находится в 15 км от границы с Украиной. ВСУ не сообщали, что контролирует это село.
Магазины в Курском райцентре Глушково также разграблены мародерами. Видео появилось в местных пабликах. Глушково остается под контролем российской армии. Мародерят здесь, вероятно, русские солдаты.