Российские солдаты ограбили пункт Wildberries в Курской области 1 24.08.2024, 10:40

5,474

Мародеры попали на видео.

Трое российских военных зашли на склад пункта выдачи заказов Wildberries в селе Званое Курской области и начали открывать и выносить посылки, отправленные местным жителям, пишет телеграм-канала «Пепел».

Это попало на камеру видеонаблюдения за 23 августа.

Званое находится в 15 км от границы с Украиной. ВСУ не сообщали, что контролирует это село.

Магазины в Курском райцентре Глушково также разграблены мародерами. Видео появилось в местных пабликах. Глушково остается под контролем российской армии. Мародерят здесь, вероятно, русские солдаты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com