Россия атаковала остров Змеиный 5 24.08.2024, 12:22

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Удар нанесен крылатыми ракетами Х-22.

В ночь на субботу, 24 августа, российская авиация применила крылатые ракеты для удара по району острова Змеиный в Черном море. Об этом сообщили в воздушном командовании «Юг».

«Ночью 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22», — отметили в командовании.

О последствиях удара не сообщается. Но этих ракет нет в статистике сбитых.

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