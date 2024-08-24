Какое послание передал премьер Индии Путину 3 Павел Климкин

24.08.2024, 13:04

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Визит Моди в Киев — знаковый.

Премьер-министр Индии Моди не будет играть в игру Украины. Но его визит в Киев не об этом – он не просто важен – он знаковый. Американцы хотели, чтобы в Украину приехал, однако индийский слон всегда принимает решение сам, кто бы его ни дергал.

Моди показал США, что он «с ними», если речь идет о Китае. А Китаю показал, что будет иметь свою, независимую — индийскую и никакую другую — позицию. Особенно — когда параллельно китайский премьер в Москве.

Для Путина послание очень простое — не учитывать слова Моди «сейчас не время для войны» без последствий не будет.

Индия безумно зависит от РФ в смысле оружия и является крупнейшим в мире импортером российской нефти. Индии не нужна ни сильная, ни слабая РФ. Дели всегда старался избежать необходимости делать выбор, говоря о своей нейтральности. Моди чувствует, что возможность «петлять» завершается, а сделать это можно только из-за большей активности, пусть и показательной.

Украине это в плюс, ведь путь к безопасности для Индии заключается только в укреплении взаимодействия с Западом, а значит — и с украинцами. В смысле военных технологий наши перспективы в буквальном смысле безграничны. И здесь для нас возникает окно в геополитику. Его еще, конечно, нужно открыть. К тому же у Украины и Индии разная история, но в ней есть одно сходство — украинцы стали независимыми из-за своей собственной антиколониальной борьбы.

Публично это от индусов не прозвучит, но пусть хотя бы поймут. Да и все больше серьезных людей в Индии отдают себе отчет, что сближение РФ с Китаем заигрываниями с Кремлем не остановить. Время для проукраинской Индии еще не пришло, а менее пророссийская Индия – уже актуальна. Это должно быть главным результатом визита. В Азии все понимают символы – в канун Дня Независимости случайных визитов не бывает.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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