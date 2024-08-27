«Кинжалы», крылатые ракеты и Shahed: Россия нанесла новый массированный удар по Украине 2 27.08.2024, 7:59

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Стали известны детали.

В ночь на 27 августа ВС РФ продолжили массированную воздушную атаку по территории Украины, начатую 26 августа. Для нее использовали ударные БпЛА, крылатые и аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал». Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Староконстантинове, в Ровенской области. Оккупанты снова целились по объектам энергетики. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке на Украину на данный момент.

Взрывы в Киеве

В Киеве утром 27 августа во время воздушной тревоги раздались взрывы. По предварительной информации, на подступах к городу бойцы ПВО уничтожали вражеские цели.

В Киевской областной военной администрации сообщили о движении БпЛА в направлении столицы.

«Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорилось в сообщении.

Об угрозе ударов по столице и региону после 05:00 предупредили в Воздушных силах ВСУ. Там проинформировали, что в направлении столицы с востока летит ракета.

«Киев, левый берег. Может быть громко! Повторные взрывы. Киев! Будьте в укрытиях! Еще ракеты», — предупредили киевлян мониторинговые каналы.

Пока что о последствиях ночной атаки по столице власти не сообщали.

Взрывы в Ровно

Взрывы прогремели в Ровно ночью во вторник, 27 августа во время объявления воздушной тревоги.

«В Ровно слышен звук взрыва», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Телеграм-канал «Николаевский Ванек», который ведет боец Сил обороны, сообщал о пусках ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31К.

«По Ровенской области «Кинжалами» пытались работать. Цель — энергетика», — проинформировал он.

Пока что местные власти последствия ночной атаки не комментировали.

Атака на Хмельнитчину

В Хмельницкой области с разницей в несколько часов раздавались взрывы.

По информации «Суспільного», около часа ночи местная ПВО работала по «шахедам». За почти 3 часа прозвучала еще серия взрывов. До этого Воздушные силы сообщили о взлете вражеского истребителя МиГ-31К и движение ракеты на Староконстантинов.

Третий взрыв прогремел в 05:40.

Атака на Запорожье

В Запорожской области ВС РФ наносили удары «шахедами». В результате атаки есть погибшие. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

«Один человек погиб, двое — ранены. Такие последствия ночной атаки шахедами на Запорожье. Россияне нанесли предварительно семь ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района. Погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина», — проинформировал Федоров.

Он добавил, что взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории.

Напомним, что 26 августа (ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар https://charter97.org/ru/news/2024/8/26/608248/) по объектам критической инфраструктуры Украины.

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