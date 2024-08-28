«Лукашенко движет страх и паника» 28.08.2024, 13:33

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Почему белорусский правитель перебрасывает войска на границу с Украиной.

Известный американский аналитик и историк Юрий Фельштинский дал большое интервью сайту Charter97.org. Он рассказал, почему Лукашенко перебрасывает войска на границу с Украиной:

— Это, безусловно, страх, чувство паники. Думаю, что это результат Курской операции. Курская операция продемонстрировала всему миру, в том числе и Лукашенко, что Украина начинает иначе смотреть на эту войну, что ВСУ готовы вести военные действия на территории противника — это первое. И к территории противника может быть отнесена и Беларусь. И я думаю, что Лукашенко очень хорошо понял, что как украинские войска пересекли российскую границу и захватили районы в Курской области, так украинские войска могут перейти и белорусскую границу.

Конечно, трудно просчитать, будет ли белорусская армия оказывать сопротивление украинским войскам, но я подозреваю, что не будет. Считаю, что защищать Лукашенко не будет никто. И военные планы в отношении России, которая огромная страна с неограниченными человеческими ресурсами, — это сложная в военном отношении операция. Что касается Беларуси — Украина может решать такие задачи.

Считаю, что белорусский аспект этой войны — самый важный, потому что с потерей контроля над Беларусью, который осуществляет Россия, война против Украины теряет для РФ какой-либо смысл. Потому что она превращается в продолжение войны на Донбассе в 2014 году. То есть чуть-чуть более расширенный вариант, но на самом деле Россия теряет даже теоретические возможности захвата Украины, если потеряна Беларусь.

Не говоря уже о том, что Беларусь — это еще и выход России к Литве и Польше. Весь амбициозный план России, который был озвучен Путиным после вторжения в Украину в 2022 году, о возвращении Российской Федерации того влияния, которым пользовался Советский Союз в отношении Восточной и Центральной Европы, вот весь этот амбициозный план после потери контроля над Беларусью уходит, и Россия остается изолированным государством с главным союзником в виде Китая.

Конечно, считал бы, что самое разумное, что можно сделать, опять же, с точки зрения решения главных задач, — это остановить нынешнюю войну, а это значит — освободить Беларусь, вызволить ее из-под российского влияния, то есть войти в Беларусь, то есть сменить режим Лукашенко, восстановить демократический режим.

Следующие задачи уже требуют времени: провести в Беларуси необходимые реформы, ввести Беларусь в Евросоюз и включить Беларусь в НАТО. И вот это, собственно, будет означать гарантию мира в Европе. Мы видели, что когда Беларусь оказывается под российским влиянием, то она становится плацдармом для российской агрессии в Европу. Чтобы угроза российского вторжения в Европу была ликвидирована, нужно ввести Беларусь в Евросоюз и ввести Беларусь в НАТО. И тогда мир в Европе будет гарантирован.

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