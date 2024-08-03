Трамп после скандальных заявлений согласился на дебаты c Харрис 5 3.08.2024, 10:03

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Названа дата.

Республиканец Дональд Трамп согласился на предложение Fox News провести дебаты с Камалой Харрис 4 сентября. До этого он отказывался от них из-за неофициальности Харрис как кандидата от демократов.

Об этом сообщает Reuters.

«Правила будут похожи на правила моих дебатов с Сонным Джо, к которому его партия ужасно относилась, но с полной аудиторией», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, имея в виду президента Джо Байдена, отказавшегося от своей заявки на переизбрание.

Харрис заявила в прошлом месяце, что она готова после того, как телеканал Fox News предложил президентские дебаты между двумя кандидатами 17 сентября.

После того, как 21 июля Байден выбыл из гонки и поддержал Харрис, Трамп заявил, что не будет проводить с ней дебаты, поскольку она не является официальным кандидатом.

Как доказательство отсутствия ее поддержки, Трамп добавил, что бывший президент Барак Обама еще не поддержал ее. Но Обама сделал это днем позже, и к тому времени она получила голоса делегатов, необходимых для выдвижения от Демократической партии.

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