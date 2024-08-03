Белорус Евгений Золотой добыл серебро в академической гребле на ОИ-2024

Белорус Евгений Золотой добыл серебро в академической гребле на ОИ-20243
- 3.08.2024, 13:00
Это третья медаль белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже.
На Играх в Париже белoрусы стали обладателями--------- еще одной награды — в соревнованиях гребцов на дистанции 2000 метров.
Из-за многоступенчатого отбора в этом виде спорта на пути к финалу Евгений Золотой стартовал трижды: в предварительном заезде, четвертьфинале и полуфинале. Для выхода в следующий круг требовалось попадать в тройку лучших в своих заездах, с чем 24-летний беларус успешно справлялся. Не мешало Золотому и то, что он выступал на незнакомой лодке — привычный для атлета инвентарь запретили ввозить во Францию.
Отметим, что Евгений, который в 2024-м в одиночке взял бронзу на одном из этапов Кубка мира (ранее медальные успехи были среди юниоров и молодежи — в составе двойки и четверки), дебютировал на Играх. Кстати, уже в Париже он узнал, что стал отцом — жена родила сына.
Перед финалом Золотой обещал сделать все возможное, «чтобы взять медаль». А тренер Евгения Виталий Белый говорил, что его подопечный «довольно устойчив психологически».
Правда, без форс-мажора накануне важнейшего старта не обошлось. Медальный заезд перенесли на час — сломался автобус, на котором Золотой ехал на гребной канал.
В финале было шесть участников. После первой четверти дистанции беларус располагался на пятой позиции, а на отметке 1000 метров шел шестым, проигрывая лидеру почти шесть секунд.
После 1500 м белорус по-прежнему был последним, но на последней пятисотке резко прибавил и финишировал вторым! Итоговое время Евгения — 6.42,96. А победил немец Оливер Зайдлер — 6.37,57.
До этого лучшим выступлением для мужчин-гребцов из Беларуси на Олимпиадах было пятое место Станислава Щербачени — в Рио в 2016-м. Теперь установлена новая планка.