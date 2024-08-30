Крушение F-16 в Украине: в Генштабе ВСУ выступили с официальным заявлением 3 30.08.2024, 7:46

10,290

Причину аварии выяснит специальная комиссия.

Украинская армия действительно потеряла первый истребитель F-16, переданный западными партнерами этим летом. Опубликованную ранее американскими СМИ информацию подтвердили в Генштабе ВСУ.

В сообщении говорится, что F-16 были задействованы в отражении российской воздушной атаки на Украину 26 августа, истребителям удалось сбить четыре вражеские ракеты.

Во время захода на следующую цель с одним из F-16 оборвалась связь. Спустя некоторое время выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.

Выяснением причин крушения истребителя займется специальная комиссия оборонного ведомства, которая уже приступила к работе на месте падения самолета.

В свою очередь, CNN уточняет, что истребителем управлял пилот Алексей Месь, о гибели которого ранее сообщили в Воздушных силах ВСУ. В ВС рассказали, что Месь принимал участие в отражении российской ракетной атаки 26 августа, но не уточнили, каким самолетом управлял пилот.

Источник американских журналистов сообщил, что украинские военные не считают ошибку летчика причиной падения истребителя. К расследованию пригласят международных специалистов.

Тем временем Reuters приводит слова представителя Пентагона, который сообщил, что предстоит выяснить, какая причина привела к крушению - ошибка летчика или техническая неисправность самолета.

Он добавил, что падение F-16, вероятно, не было результатом российского удара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com