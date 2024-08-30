Много паспортов и смена имени: раскрыты три тайны Павла Дурова 4 30.08.2024, 9:17

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Остается ли миллиардер лояльным к России?

Неожиданный арест миллиардера российского происхождения, основателя Telegram Павла Дурова вызвал возмущение среди сторонников свободы слова, которые обвинили Францию в стремлении цензурировать платформу обмена сообщениями.

Как пишет Politico, Telegram стал популярным инструментом для политических диссидентов, боевых генералов и мошенников, собрав почти миллиард пользователей, согласно данным платформы. Дуров был освобожден из-под стражи под залог в 5 миллионов евро.

Продолжается официальное расследование по шести обвинениям, включая отказ сотрудничать с правоохранительными органами и соучастие в управлении онлайн-платформой «для осуществления незаконной операции в организованной группе».

Расследование было вызвано нежеланием Telegram сотрудничать по делу о насилии над детьми, что привело к выданным ордерам на Дурова и его брата Николая Дурова, пишет издание.

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что это дело «никоим образом не является политическим», беспрецедентный арест вызвал множество вопросов относительно Дурова и его связей с Парижем и Москвой.

Насколько хорошо Дуров знает Макрона?

Несмотря на то, что рядовой француз может не знать о Telegram, программа может похвастаться по крайней мере одним заядлым пользователем во Франции: ее президентом.

Макрон использовал приложение с первых дней своей первой президентской кампании, почти десять лет назад, и продолжает это делать, несмотря на то, что в прошлом году членов его кабинета официально попросили прекратить использование платформы.

Дуров встречался с президентом Франции по крайней мере один раз, в 2018 году, сообщил изданию человек из окружения Макрона.

Закрытая встреча тогда не была афиширована. Как сообщает Le Monde, они встречались «много раз» с тех пор, как Макрон стал президентом.

Макрон давно настаивал на том, чтобы Франция стала домом для крупных технологических компаний.

«Франция будет ведущей нацией в отношении суперинноваций, изменений и глубокой трансформации», - сказал Макрон через месяц после избрания в 2017 году.

Президент пытался убедить Дурова перенести штаб-квартиру Telegram в Париж и предложил ему французское гражданство, сообщает Wall Street Journal. Сейчас Дуров имеет французское гражданство, а штаб-квартира Telegram находится в Дубае.

По сообщению французского сатирического еженедельника Le Canard enchaîné, когда Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже в субботу вечером, он сказал полицейским, что прилетел в Париж, чтобы поужинать с Макроном. Макрон в четверг решительно отрицал приглашение.

«Я абсолютно ничего не знал о визите господина Дурова во Францию», - сказал он во время визита в Сербию.

Источник в окружении Макрона подчеркнул, что президент Франции в тот день находился в своем частном доме отдыха в Ле-Туке на севере Франции.

В апреле 2023 года миллиардер сменил свое официальное имя в своем французском паспорте на «Поль дю Роув», французскую адаптацию Павла Дурова.

Как Дуров стал французом? Сколько у него вообще паспортов?

Дуров, родившийся в России, получил французское гражданство в 2021 году по процедуре, которая обычно предназначена для «франкоязычного иностранца, который своей выдающейся работой способствует влиянию Франции и процветанию ее международных экономических отношений».

Он не единственный технологический магнат, который пошел по этому пути. Генеральный директор Snapchat Эван Шпигель, который немного владеет французским, также получил гражданство в 2018 году.

«Это решение, которое мы приняли в 2018 году, я полностью поддерживаю», - сказал Макрон в четверг. Он добавил, что это «часть стратегии - позволить женщинам и мужчинам, когда они художники, спортсмены, предприниматели, когда они прилагают усилия, чтобы выучить язык, когда они создают богатство, когда они просят предоставлять им французское гражданство».

«Я сделал это для Дурова, который потрудился выучить французский, так же, как я сделал это для Шпигеля, я считаю, что это хорошо для нашей страны», - сказал Макрон.

Неясно, как Дуров способствовал влиянию Франции. Канцелярия Макрона сначала отказалась взять на себя ответственность за предоставление гражданства, заявив, что решение приняло министерство иностранных дел Франции.

Дуров также является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, где он живет и ведет Telegram. Абу-Даби обратился в консульство с просьбой о доступе к генеральному директору после его ареста, но Дуров отклонил предложение помощи, по словам собеседника из его близкого окружения.

«Мы поддерживаем связь с французскими властями по этому делу и представителями Павла Дурова», - сказал изданию представитель дипломатической службы ОАЭ.

Российские государственные СМИ сообщили, что Москва также обратилась в консульство.

«Соответствующее лицо отказалось от российской консульской защиты и визита в консульство ОАЭ, но согласилось, чтобы посольство ОАЭ получило информацию о его ситуации», - сказал чиновник французского правительства.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил российское гражданство Дурова, добавив, что не знает, сколько у него еще гражданств.

Дуров также получил гражданство карибского островного государства Сент-Китс и Невис с помощью «инвестиционной» программы, в рамках которой паспорта выдаются путем крупных финансовых взносов. Посол страны в Париже подтвердил гражданство Дурова, но подчеркнул, что его связи с Сент-Китсом и Невисом ограничены. В консульские службы страны Дуров не обращался.

Остается ли Дуров лояльным к России?

Отъезд Дурова из России в 2014 году произошел на волне напряженности с Кремлем. Перед тем, как запустить Telegram, он основал социальную медиа-платформу «ВКонтакте» и утверждает, что отказался предоставить контактную информацию украинских продемократических активистов во время Евромайдана в том году.

Однако Москва пыталась вмешаться после его ареста, заявляя, что предложила Дурову «всю необходимую помощь и поддержку», и обвиняя Францию в запугивании и «прямой попытке ограничить свободу общения».

Хотя Дуров называет себя противником Кремля, реальность выглядит сложнее. Даже после того, как он покинул Россию и продал свою долю во «ВКонтакте», Дуров, по слухам, поддерживал связи с этой страной. Как сообщается, близкий к Путину олигарх Алишер Усманов помогал финансировать Telegram на ранних этапах. Telegram также изначально работал из того же офиса Singer House в Санкт-Петербурге, что и «ВКонтакте».

Прокремлевские СМИ сообщали, что брат Дурова Николай, которого также разыскивает Франция, живет в Санкт-Петербурге, где работает в Математическом институте имени Стеклова Российской академии наук. На сайте заведения он является штатным сотрудником.

Несмотря на то, что Николай широко упоминал о вкладе в успех Telegram, он всегда оставался вне поля зрения, оставляя эту роль своему младшему брату. Павел поддерживает приложение «финансово и идеологически, тогда как вклад Николая является технологическим».

Согласно отчету Important Stories, основанному на утечке данных российской разведки, Дуров посещал Россию «более 50 раз» между 2015 и 2021 годами. Telegram широко используется российскими военными для общения на поле боя, провоенными военными блогерами и журналистами. и миллионами простых россиян и политических чиновников.

В российских оппозиционных кругах Telegram имеет неоднозначную репутацию. С одной стороны, он обеспечивает безопасную связь, защищенную от любопытных глаз ФСБ, и альтернативную платформу для независимых СМИ, заблокированных российскими властями в Интернете. С другой стороны, был ряд инцидентов, во время которых каналы или инициативы, которые могли обеспокоить Кремль, блокировались или иным образом препятствовали платформе.

Украинские военные в основном используют платформу Signal для общения, но большинство государственных учреждений также имеют каналы Telegram, и приложение также широко используется для личных сообщений и блогов украинских военных и гражданских.

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