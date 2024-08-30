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Король голый

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  • Михаил Подоляк
  • 30.08.2024, 11:04
  • 3,286
Король голый
Михаил Подоляк
Фото: AFP

Статус России как «сверхдержавы» — карикатурное преувеличение.

По официальной статистике, за 10 лет войны в Афганистане попали в плен и пропали без вести 417 советских воинов. За несколько недель украинской оборонительной операции в Курской области в плен сдались уже 594 российских военных. Это еще одно свидетельство низкого морального духа в рядах противников. Они отказываются воевать, когда командование не ставит за их спинами заградительные батальоны.

Поэтому любые сравнения армий СССР и РФ крайне неуместны, а статус сверхдержавы, который РФ унаследовала от Союза, - карикатурным преувеличением.

Украина уничтожила не только значительную часть военного потенциала псевдоимперии, но и ее международную репутацию. Показала короля голым, а тигра - бумажным.

Советский Союз с Украиной в составе мог побеждать в мировых войнах или создавать и вооружать мощные блоки союзных государств. Сама по себе Россия не способна защитить собственную территорию, зависима от военной промышленности бывших вассалов (чего стоят только снаряды и ракеты из Северной Кореи) и скупает наемников по миру.

Украина не Россия, но и Россия не СССР. Стоит уже перестать относиться к этой стране как к угрозе мирового масштаба (которую обязательно надо задабривать) и позволить Украине установить в регионе мир и порядок. Нужны лишь разрешение и инструменты - люди и соответствующий план у нас есть…

Михаил Подоляк, «Телеграм»

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