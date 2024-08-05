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Под Минском продается стильный дом с зонами отдыха

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  • 5.08.2024, 11:18
  • 2,044
Под Минском продается стильный дом с зонами отдыха

Участок спрятан в сосновом лесу.

Нашли дом, где точно можно пуститься во все тяжкие, отдыхая на природе. А все потому, что располагается он в сосновом лесу. Да, и на самом участке растут высокие деревья. Дом — современный, минималистичный и с экологичным ремонтом. Здесь установлены панорамные окна, есть терраса, сауна и кострище, пишет realt.by.

Дом располагается в деревне в Жуковка в Минском районе. Участок находится в лесу, владельцы сохранили сосновый ландшафт на территории. Дом сдали в эксплуатацию уже в 2024 году. За это время там сделали хороший ремонт, ввели коммуникации. Фундамент — монолитный, железобетонный с утеплением и гидроизоляцией. Стены возводили из керамзитобетонных блоков с утеплением каменной ватой. Кровля — металлочерепица, тоже с утеплением.

Площадь дома — 56,1 м².

Планировка внутри простая и удобная: совмещенная кухня-гостиная, две спальни и санузел.

Интерьер выполнен в экологичном стиле. В кухне-гостиной установлено панорамное остекление, есть выход на террасу. За уют и теплоту отвечает печь-камин.

Кухня оборудована бытовой техникой. Роль обеденного стола заняла барная стойка.

Одинаково обставлены две спальни, которые находятся на одной стороне дома.

Санузел тут совмещенный. Вода поступает из скважины, канализация — местная, септик. Охлаждает летом помещение кондиционер. В дом проведен интернет и видеонаблюдение.

Участок занимает 20 соток, он огорожен. Между деревьями владельцы обустроили дорожки и несколько зон отдыха, с кострищем, гамаком. Отдельно стоит баня с купелью. На территории имеется декоративное освещение и продумана ливневая канализация.

До Жуковки идет асфальтированная дорога. До Минска около 15 минут езды.

Стоимость дома — 250 тысяч долларов.

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