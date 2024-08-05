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Z-блогеры пошли против Кремля

  • 5.08.2024, 15:54
  • 2,024
Z-блогеры пошли против Кремля

«Эксперты» выдают противоречивые высказывания относительно самолетов F-16.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский официально заявил о том, что Запад действительно передал Киеву первую партию истребителей F-16, пишет dialog.ua.

Глава Украины также поблагодарил за содействие Данию, Нидерланды и США. Аналитики из Института изучения войны решили разобраться, как Украине использовать на все 100% боевые качества американского истребителя.

Эксперты заявляют, что для создания эффективной системы ПВО Украине необходимо большое количество самолетов. Одновременно с этим ВСУ должны и дальше поражать вражескую систему ПВО как на оккупированных территориях, так и в глубоком тылу.

Самое интересное, что Z-блогеры пошли против Кремля, когда стали приуменьшать роль F-16 на поле боя. Таким образом они подрывают риторику Кремля о том, что Запад пересек очередную «красную линию», начав поставки Киеву истребителей.

Одна часть пропагандистов стала утверждать, что новостью о прибытии в Украину F-16 Киев и Запад пытаются отвлечь внимание от неудач на поле боя. Другая часть российских военкоров уже рассуждает на тему, как армия Путина будет охотиться на истребители и уничтожать их.

При этом пропагандисты Кремля продолжают утверждать, что поставки Украине F-16 - это пересечение «красных линий», что повлечет за собой эскалацию на поле боя.

Аналитики из ISW напоминают, что Кремль в любой ситуации, связанной с военной помощью Украине со стороны Запада, обращается к вопросу «красных линий».

С 2022 года Запад уже не раз пересекал кремлевские «красные линии», однако все это время не было какой-то значительной реакции со стороны РФ.

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