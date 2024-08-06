Президент Литвы утвердил обновленный состав правительства 6.08.2024, 1:00

Гитанас Науседа

Появились два новых министра.

Президент Гитанас Науседа подписал указ о составе обновленного правительства с двумя новыми министрами.

Об этом сообщает LRT.

Президент утвердил кандидатуры двух новых министров – Казиса Старкявичюса, который возглавит Министерство сельского хозяйства и Ауримаса Печкаускаса – он будет руководить Министерством здравоохранения.

Состав обновленного правительства представила Науседе премьер-министр Ингрида Шимоните в прошлую пятницу.

Перед подписанием указа Науседа встретился в понедельник вечером со Старкявичюсом и Печкаускасом. Во время встречи он подчеркнул, что, хотя до конца срока полномочий правительства осталось не так много времени, еще можно проделать важную работу.

Новоназначенные министры еще должны принять присягу в парламенте.

Состав Кабинета министров Литвы формируется и переутверждается после того, как правительство возвращает свои полномочия новоизбранному президенту, который принял присягу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com