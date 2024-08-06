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Президент Литвы утвердил обновленный состав правительства

  • 6.08.2024, 1:00
Президент Литвы утвердил обновленный состав правительства
Гитанас Науседа

Появились два новых министра.

Президент Гитанас Науседа подписал указ о составе обновленного правительства с двумя новыми министрами.

Об этом сообщает LRT.

Президент утвердил кандидатуры двух новых министров – Казиса Старкявичюса, который возглавит Министерство сельского хозяйства и Ауримаса Печкаускаса – он будет руководить Министерством здравоохранения.

Состав обновленного правительства представила Науседе премьер-министр Ингрида Шимоните в прошлую пятницу.

Перед подписанием указа Науседа встретился в понедельник вечером со Старкявичюсом и Печкаускасом. Во время встречи он подчеркнул, что, хотя до конца срока полномочий правительства осталось не так много времени, еще можно проделать важную работу.

Новоназначенные министры еще должны принять присягу в парламенте.

Состав Кабинета министров Литвы формируется и переутверждается после того, как правительство возвращает свои полномочия новоизбранному президенту, который принял присягу.

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