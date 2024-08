Политолог: Израиль получил прямой сигнал 6.08.2024, 12:55

Владимир Фесенко

Нужно пересмотреть вопрос поставок оружия Украине.

Издание The Wall Street Journal и The New York Times пишут, что Иран готовится к прямой войне с Израилем. Насколько это реально сегодня?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Сразу сделаю одно важное уточнение: все-таки наиболее ожидаемый сценарий — это разовая атака Ирана, возможно, вместе с ливанской «Хезболлой». То есть не большая полноценная война, а именно разовая атака. Возможно, с ответной атакой Израиля, как это было раньше.

И Иран, и Израиль не заинтересованы сейчас в большой и длительной войне. Это слишком рискованно для них. Это также не отвечает интересам больших игроков: США, ЕС и Ближнего Востока. Поэтому все надеятся, что эта атака Ирана, вызванная убийством лидера ХАМАС в Тегеране, будет разовой и не приведет к большой и длительной войне.

Снижает возможность большой войны и то, что между Ираном и Израилем нет сухопутной границы. Воевать они могут только лишь нанося друг другу воздушные удары. Однако «Хезболла» может атаковать Израиль из южного Ливана. Но сил у Израиля там больше.

— Тегеран запросил у России военную помощь, в частности — ПВО. Сейчас в Иране находится глава Совбеза РФ Сергей Шойгу. Каким может быть участия Москвы в этом потенциальном конфликте?

— Давно очевидно, что Москва и Тегеран стали военными союзниками. Это давно пора понять и Израилю.

Правительство Биньямина Нетаньяху до сих пор проводит очень осторожную политику в отношении Москвы, опасаясь того, что если Израиль будет более активно помогать Украине, то тогда РФ будет активно помогать Ирану. Так уже давно помогает, а сейчас уже и неприкрыто.

Поставки РФ систем ПВО Ирану ясно связаны с конфликтом Ирана и Израиля. Это сигнал Израилю о том, что надо поставлять оружие Украине. Это будет самым эффективным ответом на такие действия России. Не надо бояться. В данном случае уже разделение произошло.

Россию уже не волнует реакция Израиля, в том числе и потому, что она очень слабая. Именно она в итоге привела к тому, что РФ только наращивает свою военную помощь Ирану. Тем более, что идет взаимный обмен: Иран поставляет свое оружие РФ, а Россия поставляет определенные виды оружия Ирану. Это подтверждение оформившегося не только политического, но и военного союза Ирана и РФ. Повторюсь, этот союз объективно направлен против Израиля, там должны это понимать.

Поставки систем ПВО в Иран — прямой сигнал, что надо пересматривать политику Израиля в отношении Украины.

