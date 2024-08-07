Суперкамбэк: сербские баскетболисты сотворили чудо на Олимпиаде-2024
- 7.08.2024, 10:59
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Отыгрались с -24 в матче против Австралии.
В рамках четвертьфинала олимпийского баскетбольного турнира сборная Сербии победила команду Австралии.
Европейский коллектив по ходу встречи имел огромные проблемы, проигрывая в моменте 24 очка. Несмотря на трудности, сербам удалось догнать соперника, а в дополнительное время вырвать победу, пишет nv.ua.
Сербия совершила самый большой камбэк в истории Олимпийских игр.
Главным героем сербской команды стал Никола Йокич, который набрал 21 очко, сделал 14 подборов и отдал девять передач.
Сербия в полуфинале сыграет против победителя пары США — Бразилия.
Сербия — Австралия 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8)