Суперкамбэк: сербские баскетболисты сотворили чудо на Олимпиаде-2024 7.08.2024, 10:59

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Фото: REUTERS/Brian Snyder

Отыгрались с -24 в матче против Австралии.

В рамках четвертьфинала олимпийского баскетбольного турнира сборная Сербии победила команду Австралии.

Европейский коллектив по ходу встречи имел огромные проблемы, проигрывая в моменте 24 очка. Несмотря на трудности, сербам удалось догнать соперника, а в дополнительное время вырвать победу, пишет nv.ua.

Сербия совершила самый большой камбэк в истории Олимпийских игр.

Главным героем сербской команды стал Никола Йокич, который набрал 21 очко, сделал 14 подборов и отдал девять передач.

Сербия в полуфинале сыграет против победителя пары США — Бразилия.

Сербия — Австралия 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8)

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