В Курской области в плен ВСУ сдались около 300 российских солдат 5 8.08.2024, 8:38

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Данные подтвердил украинский офицер.

Лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» рассказал, что за два дня боев на территории Курской области РФ удалось захватить в плен около 300 российских солдат. Об этом он написал в своем Telegram-канале 7 августа.

По словам военного, активные боевые действия в «Курской народной республике» проводил контингент неустановленных вооруженных формирований.

«По подтвержденным данным было взято около 300 пленных, надеюсь они передадут их нам», — отметил лейтенант «Алекс».

Он пояснил, что оккупанты имеют низкую мотивацию, у них отсутствует опыт боевых действий. Россияне отсиживались в окопах, куда их отправили «втыкать», без желания воевать.

Напомним, что 7 августа четверо бойцов Сил обороны Украины взяли в плен более 40 солдат Вооруженных сил Российской Федерации во время рейда в Курскую область. За день до этого ВСУ на границе этого же региона захватили в плен 35 российских военных, которые должны были предотвратить прорыв на этом участке.

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