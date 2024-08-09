Охлобыстин рассказал о том, как чуть не погиб во Львове 11 9.08.2024, 9:25

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На него якобы напали «бабушки с трезубцами».

Российский актер и рупор кремлевской пропаганды Иван Охлобыстин объяснил, откуда в нем столько ненависти к украинцам.

На своей странице в соцсетях актер-путинист написал о том, что в 90-х «чуть не погиб» во Львове на дискотеке.

«В 1989 году я был на Западной Украине, и там уже бабушки стояли с трезубцами в руках, и на дискотеке нас с другом чудом не зарезали», – сказал Охлобыстин.

Путинист также добавил, что он ненавидит Украину и из-за того, что в 2014 году обломок ракеты якобы убил священнослужителя.

Также он напомнил любимую фейковую историю российских пропагандистов о «сожженных людях в Одессе в Доме профсоюзов».

«Два триггера было в моей жизни. Первый — гибель священника в Донецке в 2014 году. Он нес иконы, начался обстрел, осколок его зацепил, и он, упав на колени, так и умер. И второй — сожжение людей в Одессе в Доме профсоюзов. Тогда в моей голове что-то щелкнуло, кубик Рубика сложился. Так началась моя нынешняя история... Ненавижу ли я украинцев? Отвечу чуть позже…» – заявил путинист.

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