«Окружение Лукашенко понимает, что он — лузер» 8 9.08.2024, 15:07

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Когда силовики восстанут против диктатора?

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что в определенный момент силовики могут перейти на сторону белорусского народа. Об этом она рассказала в интервью известному российскому журналисту Евгению Киселеву:

— В 2020 году, к сожалению, они этого не сделали, так как видели, что Москва поддерживала Лукашенко. Но если не будет поддержки России, в ней самой начнутся проблемы (а в результате войны это неизбежно), то я убеждена, что армия и часть белорусских силовиков перейдут на сторону народа.

Думаю, что за эти четыре года в их головах также произошли изменения. Не считаю, что им всем нравится участвовать в репрессиях. Да, есть часть (уверена, что она небольшая), которая за деньги, за звания, ради садистского удовольствия арестовывает оппозиционеров, выискивает их повсюду, избивает и пытает. Таких людей не может быть большинство.

Большинство, к сожалению, пока не знает, что делать с Лукашенко. Однако то, что недовольство есть и среди силовиков, я уверена. В определенный момент, когда они поймут, что режим ослаб, что Россия не защитит преступников, которые находятся у власти, думаю, они встанут на сторону народа.

Наталья Радина считает, что номенклатура видит неспособность Лукашенко руководить страной:

— Не только мы с вами понимаем, что Лукашенко лузер. Более того, он не в состоянии сегодня управлять страной, он сдал ее России. И это понимают белорусские чиновники. Они знают, что та война, которую Путин развязал не только против Украины, но и всего Запада, в которую втянули Беларусь, ничем хорошим не закончится.

Поэтому я надеюсь на благоразумие некоторых представителей белорусской номенклатуры, что они смогут проводить какую-то свою игру. Мне сложно сказать, как это возможно в теперешней ситуации, но, мне кажется, в Беларуси приоткрывается окно возможностей.

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