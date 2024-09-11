В двух штатах США ввели ограничения из-за смертельного вируса ВЭЛ 11.09.2024, 0:59

В списке 16 городов с разным уровнем риска.

В штате Вермонт власти призвали местных жителей не выходить из дома в ночное время, чтобы свести к минимуму риск укуса комаров, переносящих восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ), передает Vermont Public.

Жителям Берлингтона, Олбурга, Колчестера, Свантона и других городов с высоким уровнем риска рекомендовано оставаться дома с 18:00 до 6:00. Всего в списке 16 городов с разным уровнем риска. В некоторых из них власти отменяют или переносят мероприятия на открытом воздухе, проводимые после наступления темноты.

Аналогичные меры приняли ранее власти нескольких городов Массачусетса.

ВЭЛ — редкое, но серьезное заболевание. Каждый год в США фиксируют несколько случаев этой болезни, большинство заражений происходит в восточных или прибрежных штатах Мексиканского залива.

Примерно 30% пациентов, у которых развился тяжелый восточный лошадиный энцефалит, умирают, а выжившие рискуют столкнуться с постоянными неврологическими проблемами, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Вакцин для лечения или профилактики от ВЭЛ не существует. Симптомы могут включать лихорадку, головную боль, рвоту, диарею, судороги, сонливость. Обычно они проявляются через 4-10 дней после укуса, либо их не будет вовсе. По сведениям депздрава штата Вермонт, дети до 15 лет и люди старше 50 лет подвержены наибольшему риску развития тяжелой формы заболевания.

«Всем жителям штата следует принимать меры предосторожности, чтобы избежать укусов комаров, в том числе использовать репелленты и носить одежду с длинными рукавами и брюки, если вы находитесь на улице в период активности комаров», — призвала главный вермонтский эпидемиолог Пэтси Келсо.

В Массачусетсе известно о четырех случаях заболевания в этом году. В августе в штате Нью-Гэмпшир впервые за десятилетие умер мужчина, заразившийся ВЭЛ.

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