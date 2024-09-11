Тейлор Свифт объявила, кого поддержит на президентских выборах в США

Тейлор Свифт объявила, кого поддержит на президентских выборах в США2
- 11.09.2024, 9:07
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На ее решение выступить публично повлияли созданные с помощью ИИ фотографии.
Известная американская певица Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах в США. Соответствующее заявление она опубликовала у себя в Instagram.
Певица рассказала, что на ее решение выступить публично повлияли созданные с помощью ИИ фотографии, опубликованные Дональдом Трампом. На них Свифт якобы поддерживает кандидатуру республиканца.
«Это привело меня к выводу, что я должна быть очень искренней по поводу моих реальных планов на эти выборы», — написала она.
Певица сообщила, что считает Харрис «твердым талантливым лидером».
«Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Волза (Тим Волз — претендент на пост вице-президента. — Прим. ред.) на президентских выборах 2024 года», — написала Свифт в своей публикации.
Свифт объяснила, что будет голосовать за Харрис «потому, что она борется за права и причины, которые, по моему мнению, нуждаются в воине, чтобы их отстаивать».
«Я считаю, что она твердая рука, талантливый лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если руководит спокойствие, а не хаос. Меня так тронул и поразил ее выбор напарника Тимоти Волза, десятилетиями отстаивавшего права ЛГБТК+, ЭКО и право женщины на собственное тело», — рассказала она.
Свифт подписала пост «бездетная кошатница». Так — «кучкой бездетных кошатниц с несчастной жизнью» — назвал кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс политиков-демократов.
Как рассказали американскому изданию NBC News два представителя президентской кампании, поддержка Свифт стала неожиданностью для штаба Харрис.
«Кампания рассматривает поддержку певицы как часть «решающей победы» вице-президента и говорит о ее способности привлечь поддержку, сказал один из чиновников», — пишет NBC.
По состоянию на утро 11 сентября, пост Свифт собрал более 4 млн лайков.