Белорус продал авто, а ночью ему 45 раз звонил покупатель 5 11.09.2024, 14:18

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История вызвала шквал комментариев.

Беларус рассказал в TikTok, что продал свой автомобиль, а на следующее утро обнаружил в телефоне несколько десятков неотвеченных вызовов от покупателя. Причина звонков оказалась пустяковой, но прежде чем продавец узнал о ней, он здорово понервничал. Оказалось, что в такой ситуации бывали многие — люди делились своими историями в комментариях.

Наш земляк Александр рассказал в TikTok, что продал свой автомобиль в Гродно. Покупателем был местный житель, машина была нужна ему для личного пользования. Перед покупкой гродненец осмотрел транспорт, все ему понравилось.

Вечером того же дня перед тем как лечь спать Александр поставил свой телефон на беззвучный режим, чтобы ночью случайный звонок не разбудил его. А когда проснулся утром, увидел, что на его мобильнике было 45 неотвеченных вызовов от покупателя авто.

— Я был в шоке, сильно загрузился. Думаю, что ж там произошло, может, беда какая, так просто человек не будет звонить 45 раз. Вижу, он опять звонит, у меня уже ощущение двух мешков цемента на плечах. Я поднимаю трубку, думаю — все, какой-то трындец, — вспоминает Александр.

Покупатель посетовал на то, что никак не мог дозвониться до продавца. А потом сообщил следующее: он обнаружил, что уровень масла в двигателе был ниже положенного и просил уточнить, каким типом его надо доливать. Получив ответ, гродненец поблагодарил Александра за авто, еще раз отметив, что все в нем ему нравится.

— Как бы вы отреагировали на такой момент? Я конечно же подумал, да ладно, бывает, ничего такого. Трубку положил, и с меня как будто эти два мешка скинули. <…> Наверное, слишком близко я все через себя пропускаю, надо поспокойнее. А какие у вас интересные истории были? — обратился тиктокер к зрителям.

Под роликом пользователи оставили почти 2000 комментариев. Многие делились похожими ситуациями, в которые попадали они или их знакомые, отдельные оказались очень курьезными. Вот несколько историй от зрителей:

«Audi продавал. Приехал человек, все посмотрел и говорит, мол, что-то мотор странновато работает, цепь, наверное, гремит. Я говорю, ну, может и так, но много не уступлю, максимум 500 долларов. Он довольный забрал, поехал. На следующий день звонит и говорит: «Знаешь, свозил я машину на СТО. Она очень бодрая, живая, даже неловко как-то, что так дешево взял. Дай, пожалуйста, карту свою». Я дал ему номер карты, и он скинул 200 долларов! Вот это я понимаю, человек честный, совестный, аж приятно на душе тогда стало».

«Под ковриком моей машины я нашел заначку бывшего хозяина — 350 долларов. За пять лет мне хозяин ни разу не позвонил».

«Через год после продажи авто звонит девушка, говорит, потек радиатор. Я, мол, и что? А она: «Разве вы не должны мне его поменять?»

«Мне продавец звонил через три месяца после того, как я купил у него машину. Спрашивал, можно магнитолу забрать, если ты уже новую купил».

«Я так как-то купила машину, а через пару дней пришло время заправляться, а я не в курсе чем. Продавец сразу поднял, сказал, что бензин».

«У меня тоже была такая история. Я себе купил новую машину, а старую отдал своему родственнику даром. После первой поломки он ко мне приехал и говорит, чтобы я авто отремонтировал. Я ему, мол, это твоя машина, сам и ремонтируй. Он кинул ключи и говорит, забирай свою машину, она мне не нужна».

«Продал пятилетний Ford в Минск. В первые три часа было десять звонков из разряда: а как блютуз, круиз, радио подключить, сиденье настроить и так далее».

«Продал машину месяца два назад и уехал на вахту. После недели покупатель начал звонить по всяким мелочам: ручник плохо держит, скол на бампере, резина лысая и т.д. А при осмотре все устраивало. Я говорю, вы взяли машину, вы и занимайтесь. Причем машина стоила 3500 долларов, мы сторговались до 2600 долларов. Он и по сей день мне звонит с претензией. Честно, я не понимаю таких людей».

«История не моя, знакомый рассказал. Продал он машинку. К слову, машина не новая, но состояние просто огонь. Продал утром, а ближе к вечеру звонок. Маты,

угрозы: машина не заводится, не едет, мол, продал хлам, перекуп поганый. Как позже оказалось, покупатель всю жизнь ездил на бензине, а машинка дизельная. Человек на заправке по инерции и линул 92-го».

«Сосед продал «жигуль» своему начальнику и полтора года периодически просыпался от звонка и слов: «Иди ко мне в гараж, твоя машина сломалась»».

«Помню, мы купили Citroen C3 в очень хорошем состоянии. Прошло три года, звонит бывший хозяин и говорит, продайте назад. Удивились мы с мужем сильно!»

«Летом продал машину, недавно звонит покупатель: не работает печка. Разобрались, оказывается он включил кондиционер».

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