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Технологическая революция

  • Игорь Луценко
  • 11.09.2024, 15:43
  • 1,450
Технологическая революция

Россияне пишут о конце своего превосходства в войне.

Очередная технологическая революция вызревает в российско-украинской войне.

За последние пару месяцев украинцы сбили примерно столько же разведочных дронов противника, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств в расчете на результат.

Надеюсь, что так все пойдет и дальше и мы полностью закроем свое небо от разведывательных крыльев противника. Если они и будут залетать, то на несколько минут, не больше.

Непросто описать, насколько много это будет значить для нашей войны. HIMARS, дальнобойная артиллерия, вертолетчики, пилоты самолетов на аэродромах и операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее. Та круглосуточная охота, которую за ними сейчас совершают вооруженные «Искандерами» и С-300 россияне, прекратится. КАБ станут гораздо менее эффективными. Логистика в тылах станет гораздо более безопасной. «Ланцеты» не смогут наводиться дальше определенного горизонта.

Превосходство в войне получит тот, кто сумеет эффективно «закрыть глаза» противнику. Опыт украинских военных показывает, что это вполне реальная задача.

Как обычно, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. FPV-коптерами, крыльями – всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку.

Сейчас пора масштабировать лучший опыт.

Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

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