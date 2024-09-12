Россия развернула два корвета «Буян-М» рядом с дачей Путина 2 12.09.2024, 11:15

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иллюстративное фото

Аналитики раскрыли цель операции.

Российское военно-морское командование разместило два ракетных корвета класса «Буян-М» на Ладожском озере, недалеко от границы с Финляндией. Корветы находятся всего в 30 милях от Финляндии, на таком же расстоянии расположена одна из резиденций президента РФ Владимира Путина. Это было зафиксировано 8 сентября OSINT-ресурсом MT Anderson с соответствующими спутниковыми снимками Sentinel-2.

Как отметили обозреватели Bulgarian Military, размещение корветов на Ладожском озере можно рассматривать как ответ на растущую напряженность между Россией и НАТО, особенно после вступления Финляндии в альянс в апреле 2023 года. Это развертывание позволяет России демонстрировать свою военную мощь в непосредственной близости от границ Финляндии — нового члена НАТО.

Корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», усиливают обороноспособность региона и служат напоминанием о готовности России защищать свои интересы. А Ладожское озеро предоставляет российскому флоту отличную точку для наблюдения за действиями НАТО в Северной Европе.

Близость к Финляндии позволяет Москве контролировать обстановку и оказывать давление на соседние страны, посылая четкий сигнал о том, что российские военные силы готовы к оперативному реагированию на любые угрозы.

Аналитики также отметили, что размещение корветов класса «Буян-М» на Ладожском озере — это не только военный, но и политический сигнал. Кроме того, их близость к даче Путина подчеркивает намерение Кремля обезопасить объекты высшего руководства страны.

Между тем в комментариях к опубликованным снимкам говорится, что развертывание боевых кораблей может быть связано с присутствием Путина в районах Ладожского озера.

Таким образом, размещение корветов «Буян-М» на Ладожском озере — это шаг, который сочетает в себе как геополитические, так и военные цели. Это символический и практический элемент российской стратегии сдерживания в Северной Европе.

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