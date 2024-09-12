Тейлор Свифт установила новый рекорд

Тейлор Свифт установила новый рекорд11
- 12.09.2024, 12:53
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И как сольная артистка превзошла Бейонсе.
Американская певица Тейлор Свифт стала самой титулованной сольной исполнительницей в истории премии MTV Video Music Awards, выиграв семь наград на прошедшей церемонии и доведя общее количество своих трофеев до 30.
Это сравнивает ее с рекордом Бейонсе, хотя в число наград включены победы Бейонсе с группой Destiny's Child и супергруппой The Carters, которую она создала с мужем Jay-Z. Как у сольной артистки, у Бейонсе 25 наград.
На втором месте по числу побед на VMA находится Мадонна с 20 наградами, а следом идет Леди Гага с 19.
Получая награду за лучшее сотрудничество с Post Malone за песню «Fortnight», Свифт отдала дань уважения Нью-Йорку в 23-ю годовщину:
«Проснувшись сегодня утром в Нью-Йорке 11 сентября, я вспомнила, что произошло 23 года назад. Все, кто потерял близкого человека, и все, кого мы потеряли. Это самое главное сегодня».
Позже, принимая награду за «Видео года», поп-звезда поблагодарила своих поклонников за поддержку и призвала всех старше 18 лет зарегистрироваться для участия в предстоящих президентских выборах.
Напомним, Тейлор Свифт публично поддержала Камалу Харрис на выборах в США.