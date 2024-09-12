Политолог: Китай будет стремиться к тому, чтобы Лукашенко ушел 12.09.2024, 15:36

И может для этого повлиять на Путина.

В июне КНР отложила поставку в Беларусь 15 новых грузовых электровозов БКГ2, которые должны были быть поставлены еще в конце 2023 года. Тогда сообщалось, что новые сроки поставок перенесены на 2025-26 гг. Однако недавно появилась информация, что Китай вообще отказался поставлять в Беларусь эти поезда из-за опасения попадания под санкции США.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал сайту Charter97.org решение китайских властей:

— Это существенный удар по системе железнодорожного транспорта Беларуси, ведь вторым главным поставщиком является Российская Федерация, которая сама испытывает определенные сложности с производством подвижного состава. Конечно, нужно регулярно обновлять парк подвижного состава, а учитывая, что для Беларуси сейчас захлопнулся вариант использовать китайские электровозы, то возникнут определенного рода сложности, не критические, но неприятные.

Такие санкции могут быть отменены даже не в силу каких-то политических аспектов в Беларуси, они, вероятно, будут отменены только после того, как будет завершена хоть в каком-то виде война в Украине. До этого момента ожидать какой-то отмены санкций в отношении Беларуси вряд ли приходится, потому что она фактически сегодня является страной, которая вместе с Россией участвует в войне против Украины. Соответственно, санкционные меры, которые были применены, в том числе и в отношении этого случая, они напрямую связаны с войной.

— Как эта ситуация характеризует нынешний уровень отношений между Китаем и режимом Лукашенко, интересна ли сейчас Беларусь Пекину в экономическом плане?

— В конце августа в Беларуси был премьер-министр Китая, это такой, я бы сказал, важный визит. Очевидно, что Пекин рассматривает Беларусь как зону для своего входа на европейский рынок. В этой ситуации для Китая важно, чтобы Беларусь была таким стабильным регионом, который открывает логистические ворота для входа китайских товаров на европейский рынок.

Действия, которые предпринимает Лукашенко в отношении соседних стран, являются для Китая определенной угрозой и ставят под удар логистические коммуникации, маршруты и так далее. В этой ситуации за последние четыре года минский режим создал для Пекина массу дискомфортных случаев, в том числе относительно тех проектов, которые Китай планировал реализовать в Беларуси. Некоторые из них оказались в подвешенном состоянии, некоторые были сорваны по срокам реализации, например — строительство калийного комбината в Любаньском районе, ряд других направлений.

В этом плане Лукашенко для Китая не является сегодня комфортным партнером для какого-то бизнеса. Любые санкции, которые вводятся в отношении Беларуси, создают для Пекина определенные неприятности. Для Китая с этой точки зрения выгодно было бы, чтобы Лукашенко ушел со своего поста, а пришел какой-то более вменяемый человек, который мог бы выстраивать более прагматичные отношения.

Лукашенко же рассчитывает, что Китай будет его основным партнером и союзником. Но при этом, полагаю, что Беларусь для Китая важна все же не с точки зрения каких-то экономических, торговых отношений, а именно с точки зрения логистики. Это первое, что видит Китай, глядя на карту, что маршруты, проходящие через Беларусь, должны быть безопасными. Это то, что влияет на какие-либо другие отношения и коммуникацию.

Если Лукашенко является угрозой для таких коммуникаций, то, наверное, Китай будет стремиться к тому, чтобы он покинул свой пост. В том числе — влияя на союзника Лукашенко, на Путина, для которого Китай сегодня также является очень важным партнером. Поэтому влияние Китая на предстоящую избирательную кампанию будет очень высоким. Позиция Пекина по решению Лукашенко (или кого-то другого) в «выборах» может иметь важное значение для дальнейшего развития политической обстановки в Беларуси.

— Видите ли вы признаки давления Китая на режим Лукашенко в связи с ситуацией на польско-белорусской границе?

— Да, это очевидно. С 4-го июля впервые начали отпускать политзаключенных, во многом этому способствовала позиция Китая и скоординированные действия Польши. Польские власти заблаговременно поинформировали китайскую сторону во время визита президента Анджея Дуды в Пекин, и те действия, которые были предприняты по временному ограничению перемещения грузов через белорусско-европейскую границу, повлияли на определенные действия непосредственно со стороны Александра Лукашенко по освобождению людей, которые находятся в тюрьмах.

Процесс был запущен, вопрос, сколько это продлится по времени. Полагаю, что в этом плане нужна более решительная позиция со стороны Польши и других европейских стран. С Лукашенко нельзя разговаривать на языке дипломатии, с ним можно разговаривать только на языке ультиматума и силы, если он другой язык не понимает.

Китай в этом плане может очень прагматично смотреть на эти вещи, принимая ко вниманию позицию, которую заняли Польша и частично Германия. Это касается не только политзаключенных, но и нелегальных мигрантов, которые являются проблемой для европейских стран. Поэтому действия Лукашенко очень беспокоят Китай, потому что это является угрозой для стран, в которые Китай свою продукцию отправляет. В этом плане Китай с Польшей нашел, видимо, взаимопонимание по вопросу отношения к Лукашенко.

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