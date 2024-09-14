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Влиятельный мировой лидер поддержал удары ВСУ западными ракетами по целям в РФ

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  • 14.09.2024, 10:12
  • 1,976
Влиятельный мировой лидер поддержал удары ВСУ западными ракетами по целям в РФ
Джастин Трюдо

Политик призвал союзников снять все ограничения.

К сторонникам дальнобойных ударов ВСУ по целям в РФ добавился еще один мировой лидер. Глава канадского правительства Джастин Трюдо призвал союзников разрешить Украине использовать переданные ей западные ракеты для поражения военных объектов в глубине российской территории.

Заявление премьера Каналы приводит The Canadian Press.

Трюдо отметил, что российский диктатор Путин пытается дестабилизировать мировой порядок, основанный на правилах, защищающих не только демократии, но и другие страны.

Руководитель канадского правительства подчеркнул необходимость победы Украины, поскольку иной итог войны подтолкнет другие большие страны к попыткам захватить своих соседей.

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