Влиятельный мировой лидер поддержал удары ВСУ западными ракетами по целям в РФ 1 14.09.2024, 10:12

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Джастин Трюдо

Политик призвал союзников снять все ограничения.

К сторонникам дальнобойных ударов ВСУ по целям в РФ добавился еще один мировой лидер. Глава канадского правительства Джастин Трюдо призвал союзников разрешить Украине использовать переданные ей западные ракеты для поражения военных объектов в глубине российской территории.

Заявление премьера Каналы приводит The Canadian Press.

Трюдо отметил, что российский диктатор Путин пытается дестабилизировать мировой порядок, основанный на правилах, защищающих не только демократии, но и другие страны.

Руководитель канадского правительства подчеркнул необходимость победы Украины, поскольку иной итог войны подтолкнет другие большие страны к попыткам захватить своих соседей.

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