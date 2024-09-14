Влиятельный мировой лидер поддержал удары ВСУ западными ракетами по целям в РФ

Влиятельный мировой лидер поддержал удары ВСУ западными ракетами по целям в РФ1
- 14.09.2024, 10:12
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Политик призвал союзников снять все ограничения.
К сторонникам дальнобойных ударов ВСУ по целям в РФ добавился еще один мировой лидер. Глава канадского правительства Джастин Трюдо призвал союзников разрешить Украине использовать переданные ей западные ракеты для поражения военных объектов в глубине российской территории.
Заявление премьера Каналы приводит The Canadian Press.
Трюдо отметил, что российский диктатор Путин пытается дестабилизировать мировой порядок, основанный на правилах, защищающих не только демократии, но и другие страны.
Руководитель канадского правительства подчеркнул необходимость победы Украины, поскольку иной итог войны подтолкнет другие большие страны к попыткам захватить своих соседей.