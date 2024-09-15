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Crew Dragon с туристами на борту приводнился у побережья США

  • 15.09.2024, 16:44
  • 1,310
Crew Dragon с туристами на борту приводнился у побережья США

В рамках миссии состоялся первый коммерческий выход в открытый космос.

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами коммерческой миссии Polaris Dawn успешно приводнился, сообщает компания SpaceX в соцсети X.

«Приводнение [корабля] Dragon подтверждено! Добро пожаловать обратно на Землю», — говорится в публикации. Пост сопроводили соответствующими кадрами.

По информации на сайте SpaceX, приводниться корабль должен был у побережья национального парка Драй-Тортугас в штате Флорида.

Crew Dragon запустили на орбиту 10 сентября. В числе задач — первый коммерческий выход в открытый космос. В состав экипажа вошли четыре человека. Миссию возглавил американский миллиардер Джаред Айзекман который единственный из всех ранее уже летал в космос. Для пилота Скотта Потита, главы программы подготовки астронавтов SpaceX Сары Гиллис и бывшего медико-биологического руководителя полетов NASA Анны Менон это был первый космический полет.

«Экипаж достиг 1408,1 км — самой высокой околоземной орбиты, на которую когда-либо летали со времен программы Apollo», — сообщили в SpaceX. Там отметили, что экипаж впервые вышел в открытый космос в скафандрах EVA, разработанных компанией.

В ходе экспедиции астронавты «провели около 36 научных исследований и экспериментов» и протестировали работу в космосе связи Starlink.

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