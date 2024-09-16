Медведев лгал 1 Андрей Окунь

16.09.2024, 15:22

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Сейчас это уже непреложная истина, очевидная каждому.

Моя мысль крайне простая. Если государство может платить недавним гражданским по 200-300 тысяч рублей в месяц, при этом осыпая их разовыми миллионными выплатим, значит могло платить такие же зарплаты и в мирное время профессиям, не связанным с войной.

Это просто факт. Всегда было понятно, что Медведев лгал, когда говорил, что денег нет, предлагая держаться. Но сейчас это уже непреложная истина, очевидная каждому. Деньги есть и денег много, только государство не хотело ими делиться. А теперь вдруг захотело. Почему?

Если сейчас могут вышвыривать миллиарды рублей в народ, могут платить по 5, 7, 12 миллионов за смерть, то тем более могли платить эти деньги за жизнь. Однако нынешняя власть РФ, судя по всему, оценивает смерть россиян дороже, чем их жизнь.

Такова разница приоритетов. Вкладывать деньги в экономику мирного времени режим считал нецелесообразным, предпочитая держать народ в искусственной денежной голодовке. Просто не хотели строить государство, в котором люди будут жить богато. Потому что для этой власти важна лишь лояльность и внешняя незащищённость человека, чтобы его жизнь при необходимости было легче разрушить.

Андрей Окунь, Telegram

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