Генеральный докладчик ПАСЕ: Любительские расследования ведут к культуре необоснованных обвинений 16.09.2024, 16:24

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Ээрик-Нилес Кросс отреагировал на видео ФБК.

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу о российских демократических силах Ээрик-Нилес Кросс выступил с заявлением:

Statement by the PACE General Rapporteur on Russian Democratic Forces Eerik-Niiles Kross



On September 12, 2024, the Vilnius-based headquarters of the Russian Anti-Corruption Foundation (FBK, aka Team Navalny) published a video accusing former Yukos partner and Israeli… — Eerik N Kross (@EerikNKross) September 15, 2024

— 12 сентября 2024 года базирующаяся в Вильнюсе штаб-квартира Российского фонда борьбы с коррупцией (ФБК, также известная как «Команда Навального») опубликовала видео, обвиняющее бывшего партнера ЮКОСа и израильского бизнесмена Леонида Невзлина в заказе нападения на Леонида Волкова. В докладе косвенно фигурировал Михаил Ходорковский, основатель Российского антивоенного комитета.

Преступное нападение на Леонида Волкова сейчас расследуют правоохранительные органы Литвы в сотрудничестве с Польшей. Волков признал профессионализм следствия.

Видео, опубликованное ФБК, утверждающим, что у него есть новые доказательства по делу, должно быть проверено соответствующими органами. В государствах-членах Совета Европы, которые уважают верховенство закона и свободу личности, уголовные преступления должны расследоваться полицией и рассматриваться судами. Замена этих процессов любительскими расследованиями и попытками общественного осуждения может оказаться необходимой в тоталитарных условиях, таких как сегодняшняя Российская Федерация. Однако в демократических обществах это подрывает судебную систему и может привести к возникновению опасной культуры обвинений без надлежащей правовой процедуры.

ФБК, как организации, хорошо знакомой с методами путинского режима дезинформации и использованием «компромата» против своих оппонентов, может столкнуться с трудностями в доверии правоохранительным органам демократических стран. Однако ради будущего России она должна преодолеть этот рефлекс.

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