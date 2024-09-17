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Путин принял окончательное решение

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  • Александр Коваленко
  • 17.09.2024, 11:37
  • 9,910
Путин принял окончательное решение

Что стоит за решением главы Кремля увеличить армию.

После подписания указа Путина российская армия увеличилась до 1 500 000 тел.

То есть Путин принял окончательное решение воевать вдолгую, но мясом.

Давайте здраво, что такое 1,5 млн тел? Это 1 875 батальонных тактических групп (БТГр).

Для того чтобы БТГр эффективно выполняла боевые задачи для её комплектования нужна штатная комплектация техникой. В частности, чтобы укомплектовать 1 875 БТГр штатно танками, необходимо 20 625 основных боевых танков (ОБТ). Чтобы штатно укомплектовать боевыми бронированными машинами (БМП/БМД/БТР и т. д.) необходимо 61 875 единиц.

Такого количества танков у России и близко нет, а такого количества ББМ не было даже в составе советской армии.

Уже сегодня российская армия столкнулась с проблемами комплектацией техникой, которая заканчивается на складах, арсеналах и центрах хранения, где сберегалась со времён СССР. То есть воевать в ближайшее время Россия будет в полном смысле слова маршевыми батальонами — батальон, состоящий исключительно из пехоты с минимальной комплектацией механизированной компонентой.

В этой связи Силам обороны Украины уже сейчас должны готовиться к тому, что позиции украинской армии будет штурмовать большое количество людского ресурса, который нужно уничтожать не точечно, а массово, для экономии БК и снижения КПД количественного фактора. То есть кассетные боеприпасы и средства, работающие по площади, — это одно из решений вырисовывающейся проблематики.

Те же самые fpv-дроны из категории точечного удара, всё больше должны будут становиться объёмно-детонирующими в воздухе, над группой противника, причём насыщенные поражающими элементами, распределяющимися по площади.

Указ Путина об увеличении армии — это явный признак исчерпания запасов техники и осознания надвигающегося кризиса 2025 года с компенсацией механизированных потерь. Но, при правильном подходе, решение воевать количеством лишь ускорит крах российских оккупационных войск.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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