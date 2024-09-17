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США ознакомились с планом Зеленского об окончании войны

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  • 17.09.2024, 18:19
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США ознакомились с планом Зеленского об окончании войны

Вашингтон полагает, что он может сработать.

США ознакомлены с планом завершения войны президента Владимира Зеленского. В Вашингтоне считают, что он «излагает стратегию и план, которые могут работать», сообщает «Голос Америки» со ссылкой на постоянную представительницу США в ООН Линду Томас-Гринфилд.

«И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому [плану], общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, опять же, мы надеемся добиться определенного прогресса», — заявила дипломат на пресс-конференции, посвященной начала 79 Генассамблеи ООН.

Она также подчеркнула, что США никогда не теряли надежду найти путь к миру. По ее словам, это то, над чем администрация президента США Джо Байдена работает с начала полномасштабного вторжения.

Ранее Зеленский заявил, что план победы Украины готов на 90%. Он добавил, что намерен показать его союзникам на следующей неделе.

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