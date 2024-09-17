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Лукашенко: Американцы указали Киеву атаковать инфраструктуру Беларуси

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  • 17.09.2024, 18:51
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Лукашенко: Американцы указали Киеву атаковать инфраструктуру Беларуси

По словам диктатора, ВСУ таким образом ответят на пролеты российских беспилотников через нашу страну.

С середины сентября по начало ноября США якобы ожидают существенную эскалацию обстановки на фронте как со стороны Москвы, так и Киева. Об этом со ссылкой на «данные белорусских спецслужб» рассказал Александр Лукашенко в своем выступлении 17 сентября, передает «Зеркало».

По словам диктатора, эта информация была озвучена в закрытой части переговоров представителей белорусских демсил с должностными лицами США. Встреча, как заявили «белорусские спецслужбы», якобы состоялась «в одной из стран», называть которую Лукашенко в своем выступлении не стал «по определенным причинам».

— Озвучили (представители США. — Прим. ред.) следующие тезисы: с середины сентября по начало ноября США ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и Киева на фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них пока не доводили эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси, как о возможном месте эскалации, — зачитал Лукашенко с бумажки информацию от «белорусских спецслужб».

Он отметил, что речь идет не о вступлении белорусских войск в войну в Украине, а «об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территорию Беларуси — вплоть до атак на объекты приграничной инфраструктуры» нашей страны.

— То есть американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, — атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина — российские беспилотники летают над… рядом с территорией Беларуси. Должен вам открыто заявить. Мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников и российских и украинских на нашу территорию.

Как пояснил Лукашенко, чужие дроны залетают в Беларусь, так как «и те, и другие плохо управляют беспилотниками», а также эффективно работает система радиоэлектронной борьбы.

— Один из них (беспилотников — Прим. ред.) мы нашли аж под Бобруйском — в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает, — заявил Лукашенко.

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