Зеленский провел совещания по плану победы Украины и флота F-16 17.09.2024, 20:05

Владимир Зеленский

Детали.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел два совещания. Они касались плана победы Украины и увеличения флота F-16.

Об этом президент Украины рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, первое совещание было по поводу военного наполнения плана победы для Украины.

«Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета — именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно плану победы», - сказал Зеленский.

Второе совещание касалось увеличения воздушного флота F-16 и состоялось с командованием Воздушных сил.

«Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов. Все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны Украины определены», - сообщил президент Украины.

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