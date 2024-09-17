Зеленский провел совещания по плану победы Украины и флота F-16
- 17.09.2024, 20:05
Детали.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел два совещания. Они касались плана победы Украины и увеличения флота F-16.
Об этом президент Украины рассказал во время вечернего обращения.
По его словам, первое совещание было по поводу военного наполнения плана победы для Украины.
«Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета — именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно плану победы», - сказал Зеленский.
Второе совещание касалось увеличения воздушного флота F-16 и состоялось с командованием Воздушных сил.
«Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов. Все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны Украины определены», - сообщил президент Украины.