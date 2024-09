Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки на склад в Торопце

На изображениях виден масштаб разрушений.

Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки дронов на военный склад под городом Торопец Тверской области. Снимки опубликовал американский журналист Кристофер Миллер на своем аккаунте в X.

На изображениях виден масштаб разрушений: многие здания охвачены огнем, а дым заполнил воздух.

New @Maxar 📸 satellite images showing the aftermath of this morning's large-scale Ukrainian drone attack on an ammunition depot in Toropets, Russia, about 240 miles west of Moscow, that triggered massive explosions.

Pics 1, 3: Before, Sept. 7

Pics 2, 4: Aftermath, Sept. 18 pic.twitter.com/HmwL9dBIQD