Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки на склад в Торопце

Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки на склад в Торопце2
- 18.09.2024, 22:54
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На изображениях виден масштаб разрушений.
Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки дронов на военный склад под городом Торопец Тверской области. Снимки опубликовал американский журналист Кристофер Миллер на своем аккаунте в X.
На изображениях виден масштаб разрушений: многие здания охвачены огнем, а дым заполнил воздух.
New @Maxar 📸 satellite images showing the aftermath of this morning's large-scale Ukrainian drone attack on an ammunition depot in Toropets, Russia, about 240 miles west of Moscow, that triggered massive explosions.— Christopher Miller (@ChristopherJM) September 18, 2024
Pics 1, 3: Before, Sept. 7
Pics 2, 4: Aftermath, Sept. 18 pic.twitter.com/HmwL9dBIQD
Сегодня ночью, после, как утверждается, атаки беспилотников, загорелся склад с боеприпасами на территории воинской части в Торопце.