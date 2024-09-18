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Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки на склад в Торопце

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  • 18.09.2024, 22:54
  • 3,942
Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки на склад в Торопце

На изображениях виден масштаб разрушений.

Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки дронов на военный склад под городом Торопец Тверской области. Снимки опубликовал американский журналист Кристофер Миллер на своем аккаунте в X.

На изображениях виден масштаб разрушений: многие здания охвачены огнем, а дым заполнил воздух.

Сегодня ночью, после, как утверждается, атаки беспилотников, загорелся склад с боеприпасами на территории воинской части в Торопце.

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