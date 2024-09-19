«Ник и Майк»: Лукашенко начал бояться стационарных телефонов

«Ник и Майк»: Лукашенко начал бояться стационарных телефонов1
- 19.09.2024, 14:38
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Усиливается паранойя.
Кремль тоже решил подпортить настроение главному контрабандисту Лукашенко. Под ограничения подпадают различные товары, в которых «внезапно» обнаруживаются вредные для здоровья вещества, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
В ответ Лукашенко распорядился усилить контроль за грузами, которые перемещаются через роccийско-белорусскую границу. Никто не говорит о серьезных акциях, однако это очередной повод немного отрегулировать поляну контрабаса.
Именно таким образом — «шахедами» и взаимными таможенными ограничениями — стороны готовят почву для предстоящей в октябре встречи.
Следует отметить, что на фоне вчерашней успешной акции «пэйджер» Моссада в Минске усилилась паранойя не только в отношении мобильных устройств, но и стационарных телефонов.
Если мобильные устройства – это угроза с Запада, то стационарные – с Востока. Восточная угроза куда более реальная, кстати.