В Беларуси зафиксирован 241 температурный рекорд 19.09.2024, 17:11

За август и начало сентября.

241 температурный рекорд зафиксирован на белорусских метеостанциях в августе (84) и с начала сентября (157), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Во время нынешней волны очень теплой погоды переписано 165 максимумов (с 30 августа). С 12 сентября они регистрируются ежедневно (в общей сложности 108).

Минувшим днем, 18 сентября, перекрыто 12 экстремумов — преимущественно в Витебской, на севере Минской и Гродненской областей.

19 сентября Белгидромет прогнозирует до 27 градусов. Рекорд дня — 29 градусов в Минске (в 1975 году). 20 сентября ожидается до 26, 21-го — до 25, 22-го — до 23. При этом ночью воздух местами будет выхолаживаться до 3 градусов выше нуля.

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