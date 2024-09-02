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Украинский дрон-ракета «Паляница» ударил по российскому объекту в Крыму

  • 2.09.2024, 13:09
  • 3,328
Украинский дрон-ракета «Паляница» ударил по российскому объекту в Крыму

Цель поражена.

Силы обороны Украины впервые применили ракету-дрон «Паляница» украинского производства во время удара по военной цели на территории временно оккупированного Крыма в августе, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Какой именно объект поразила «Паляница», не уточняется.

По данным источников, это была комплексная операция, во время которой ракета-дрон, предварительно, поразила цель.

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости заявил о том, что ВСУ 24 августа впервые нанесли удар по российским оккупантам ракетой-дроном «Паляница» украинского производства.

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