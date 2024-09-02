Украинский дрон-ракета «Паляница» ударил по российскому объекту в Крыму 2.09.2024, 13:09

3,328

Цель поражена.

Силы обороны Украины впервые применили ракету-дрон «Паляница» украинского производства во время удара по военной цели на территории временно оккупированного Крыма в августе, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Какой именно объект поразила «Паляница», не уточняется.

По данным источников, это была комплексная операция, во время которой ракета-дрон, предварительно, поразила цель.

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости заявил о том, что ВСУ 24 августа впервые нанесли удар по российским оккупантам ракетой-дроном «Паляница» украинского производства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com