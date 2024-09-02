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Портников: Планы Трампа — полный бред

  • 2.09.2024, 15:19
Портников: Планы Трампа — полный бред

Почему война не закончится, если уступить России территории.

Россия видит себя только империей и стремится восстановить границы, которые существовали до 1991 года, поэтому не остановится в стремлении подчинить Украину, даже если уступить ей оккупированные территории, убежден известный журналист и интеллектуал Виталий Портников.

Комментируя вопрос журналистки NV Ольги Духнич о том, верит ли он в возможность договориться с РФ на определенных выгодных для Украины условиях, Портников ответил: «Нет, и не вижу никаких выгодных условий. Я думаю, люди просто не понимают, что Россия хочет видеть себя как великая империя, восстановить границы, которые существовали до 1991 года. Ей не нужен какой-то один или два оккупированных региона. Все, включая Трампа, считают: если отдать России определенную часть территорий, война закончится, если украинцы не будут героями и пойдут на компромиссы — война закончится. Но это полный бред!»

Журналист также выразил убеждение, что близкие к этому альтернативные стратегии «завершения войны» в Украине, среди которых и план британского экс-премьера Бориса Джонсона и подобные ему — «это, по сути, план Чемберлена в начале Второй мировой войны».

«В 1938 году Чемберлен и Даладье [премьеры Великобритании и Франции] искренне верили: если они согласятся на договоренности с Гитлером и отдадут ему Чехословакию или даже только Судеты — это будет платой за мир. Как видим, это не очень сработало. Так чем вера в то, что если отдать Путину часть Украины, то вся остальная цивилизованная Украина будет в составе ЕС и НАТО, отличается от ситуации с Судетами?» — проводит аналогии Виталий Портников.

По его словам, авторы таких концепций «и тогда, и сейчас» мыслили и мыслят современными политическими интересами. «Гитлер мыслил архаичными категориями жизненного пространства, где должны жить немцы, а Путин — имперского советского пространства, где должна быть Россия. Зачем России в такой логике только Крым и Донбасс?» — резюмировал свое мнение Портников.

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