Портников: Планы Трампа — полный бред 2.09.2024, 15:19

Почему война не закончится, если уступить России территории.

Россия видит себя только империей и стремится восстановить границы, которые существовали до 1991 года, поэтому не остановится в стремлении подчинить Украину, даже если уступить ей оккупированные территории, убежден известный журналист и интеллектуал Виталий Портников.

Комментируя вопрос журналистки NV Ольги Духнич о том, верит ли он в возможность договориться с РФ на определенных выгодных для Украины условиях, Портников ответил: «Нет, и не вижу никаких выгодных условий. Я думаю, люди просто не понимают, что Россия хочет видеть себя как великая империя, восстановить границы, которые существовали до 1991 года. Ей не нужен какой-то один или два оккупированных региона. Все, включая Трампа, считают: если отдать России определенную часть территорий, война закончится, если украинцы не будут героями и пойдут на компромиссы — война закончится. Но это полный бред!»

Журналист также выразил убеждение, что близкие к этому альтернативные стратегии «завершения войны» в Украине, среди которых и план британского экс-премьера Бориса Джонсона и подобные ему — «это, по сути, план Чемберлена в начале Второй мировой войны».

«В 1938 году Чемберлен и Даладье [премьеры Великобритании и Франции] искренне верили: если они согласятся на договоренности с Гитлером и отдадут ему Чехословакию или даже только Судеты — это будет платой за мир. Как видим, это не очень сработало. Так чем вера в то, что если отдать Путину часть Украины, то вся остальная цивилизованная Украина будет в составе ЕС и НАТО, отличается от ситуации с Судетами?» — проводит аналогии Виталий Портников.

По его словам, авторы таких концепций «и тогда, и сейчас» мыслили и мыслят современными политическими интересами. «Гитлер мыслил архаичными категориями жизненного пространства, где должны жить немцы, а Путин — имперского советского пространства, где должна быть Россия. Зачем России в такой логике только Крым и Донбасс?» — резюмировал свое мнение Портников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com