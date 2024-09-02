«Мне немного неловко, что мой букет привлек такое внимание» 3 2.09.2024, 21:39

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Минчанка собрала на линейку букет из огородных цветов и вызвала бурную дискуссию.

«Говорят, что нести дачные цветы на школьную линейку — это верх жлобства», — так начинается видео минчанки Кристины в TikTok. Неудивительно, что с таким заходом ролик уже преодолел отметку в 850 тысяч просмотров и уверенно движется к миллиону, а комментариях, которых собралось уже больше 2600, развязалась настоящая атомная война.

Цинии, георгины, декоративный подсолнух — букет у девушки получился весьма приличный. И вырастить их самостоятельно стоило немало усилий:

— Вырастить однолетние цветы из семян — это постоянный труд с марта по июль. Сначала садишь семена по горшочкам, постоянно их поливаешь, следишь за освещением. Потом пересаживаешь в огород. Там может быть повторная пересадка. Потом — постоянная, вообще постоянная прополка. Хотя мне это в радость. Огород, которым вы занимаетесь не из-за нужды, — это классная разрядка для нервной системы. Кстати, в комментариях многие писали, что букету не хватает зелени. Я сходила в цветочный и купила ветку эвкалипта, букет и правда стал лучше.

От «учителя забирают дорогие букеты, а огородные отдают уборщицам» до «раскрою секрет: цветы на 1 сентября можно вообще не дарить» — настолько полярно разошлись мнения комментаторов. Кто-то даже призвал дарить борщевик, раз уж на то пошло (на всякий случай — не рекомендуем). В недавнем прошлом Кристина — журналистка раздела «Кошелек» на Onlíner. Собственно этим и можно объяснить такое точное попадание в «боль».

— Мне немного неловко, что мой букет привлек такое внимание. Все же мой подарок — это всего лишь цветы, а не автомобиль или квартира. Но я так поняла по комментариям, многим людям моего возраста знакомо это ощущение — стыд из-за того, что ты вынужден нести на 1 сентября букет из огорода, а не розы из цветочного. Я не понимаю, почему цветы, в которые вложено столько сил, когда-то (а для кого-то до сих пор) считались слишком простым подарком, — рассказывает девушка редакции Onlíner.

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