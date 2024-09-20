Секретная служба США начала проверку из-за удаленного поста Илона Маска 12 20.09.2024, 8:22

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О чем в нем говорилось?

Секретная служба США начала проверку из-за удаленного твита Илона Маска. В нем он написал, что «никто даже не пытается» убить президента Джо Байдена или кандидата от демократов Камалу Харрис.

О проверке пишет агентство Bloomberg.

В ответ на запрос издания в Секретной службе заявили, что записи о посте Маска «были собраны в правоохранительных целях» и не разглашаются, так как это может помешать проведению правоохранительных процедур.

Как отмечает Axios, расследование не означает, что Маск будет привлечен к какой-либо ответственности, но ему, вероятно, придется доказать, что он не представляет угрозы для Джо Байдена или Камалы Харрис.

Вечером 15 сентября Маск репостнул публикацию другого пользователя соцсети X, в которой говорилось: «Почему они хотят убить Дональда Трампа?» Свой репост Маск сопроводил таким сообщением: «И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу».

Пользователи призывали Маска удалить твит, но он отказывался это сделать. В итоге он удалил твит на следующий день и заявил, что это была шутка. Пост Маска раскритиковали в Белом доме.

«Как заявили президент Байден и вице-президент Харрис после вчерашних тревожных новостей, «в нашей стране нет места политическому насилию или любому насилию», и «мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию», - заявил представитель администрации Байдена.

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