Три страны (в том числе лукашенковская Беларусь) помогли России в войне 6 20.09.2024, 11:04

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Что Москва от них получила?

На фоне сообщений о поставках РФ иранской стороной баллистических ракет Fath-360 следует вспомнить, чем именно из вооружений Иран и КНДР на протяжении всех этих лет помогали российским войскам.

Хотя первой страной, оказавшей Москве военно-техническую помощь, была Беларусь. Об этом пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко на «Обозревателе».

Беларусь

Российская Федерация в 2022 году в ходе провалившегося «стремительного захвата Украины» стала очень быстро ощущать острый дефицит в боеприпасах и технике – в связи с незапущенным на полную мощность ВПК.

Именно Беларусь стала первой страной, которая не только напрямую способствовала вторжению в Украину со своей территории, но и развернула поставки снарядов и техники России.

В частности, руководство РБ открыло доступ российским войскам на склады 1405, 1398, 1886 и 25, 43, 46 арсеналов хранения. Это позволило России в 2022 году вывезти с территории РБ более 70 тыс. тонн боеприпасов, а также военную технику.

В частности, российские войска вывезли с 969-й базы резерва танков не менее 100 Т-72А, с 1868 арсенала артиллерийской базы вооружения в Гомеле артиллерию САУ «Акация», С9 «Нона-С», гаубицы Д-20, Д-30, «Мста-Б» и прочее, а с 288-й базы резерва автомобильной техники — более полусотни снятых с хранения «КамАЗов» и «Уралов».

Именно Беларусь помогла России в критический момент нарастающего дефицита компенсировать потери в Украине и вывести военно-промышленный комплекс в рабочее состояние – без куда более глобального провала по фронту, чем могло бы быть.

Иран

После Беларуси второй страной, ставшей поставщиком вооружений России, является Иран. Правда, в основном эту страну вспоминают как поставщика дронов-камикадзе Shahed-136, хотя не только их Тегеран с 2022 года передает Москве.

На сегодняшний день известно о следующих товарах военного назначения иранского производства, которые получает Россия:

БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136

Авиабомбы: Ghaem-5

Шлемы: NIJ II

Бронежилеты: Rouin-3

ПТРК: Dehlaviyeh

Выстрелы: 152-мм для Д-20, 130-мм для М-46, 122-мм для Д-30

РСЗО: 122-мм снаряды

Российские войска начали активно применять иранские боеприпасы в конце 2022 – начале 2023 годов. Именно эта компонента боевого комплекта позволяла российским войскам в конце 2022 года справляться с дефицитом снарядов в зоне боевых действий, но полностью решить проблему нехватки выстрелов они не смогли.

И в 2023 году были значительно увеличены усилия по склонению Северной Кореи на сторону России в вопросах военно-технического сотрудничества.

КНДР

В 2023 году Москва провела ряд официальных и неофициальных встреч с Пхеньяном по вопросу поставок боеприпасов. После того, как в июле прошлого года основные положения будущего военно-технического сотрудничества были согласованы, на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу отправился в КНДР для проведения переговоров первого этапа.

Полное согласование вопросов сотрудничества было проведено в рамках встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина в сентябре 2023 г. в Амурской области.

Практически сразу же начались поставки в Россию соответствующей продукции – боеприпасов советских калибров.

Поставки в Россию из КНДР осуществлялись морскими путями, контейнеровозами. По данным южнокорейской разведки, первая волна поставок составила 5 тысяч 40-футовых контейнеров, что могло соответствовать до 1 миллиона 152-мм снарядов с пороховыми зарядами либо же до 2-2,5 млн боеприпасов калибров 152-мм, 122-мм, 120-мм и т.д.

Но стоит отметить, что с 2023 года в зоне боевых действий в Украине было верифицировано куда больше боеприпасов северокорейского производства.

В первую очередь в зону боевых действий были поставлены 152-мм и 122-мм артиллерийские выстрелы для ствольной артиллерии. Первая верификация этих боеприпасов отмечена октябрем 2023 года. Чуть позже были верифицированы реактивные снаряды 122-мм для РСЗО БМ-21 «Град».

Также российские оккупационные войска получили большое количество мин 120-мм, что позволило обеспечить боекомплектом минометные подразделения.

В январе подтвердилась поставка от КНДР России баллистических ракет KN-23, являющихся точной копией российских 9М723 ОТРК «Искандер». Подтверждение, к сожалению, стало результатом удара этой ракетой по Харькову.

В начале 2024 года разведка Южной Кореи предупредила о возобновлении поставок северокорейской продукции в Россию и заявляла об отправке 10 тысяч контейнеров, или около 5 миллионов боеприпасов.

В конце зимы – начале весны 2024 г. у российских войск на вооружении появились северокорейские артиллерийские снаряды 130-мм для советских пушек корпусной артиллерии М-46. Эти пушки обладают большей дальностью выстрела по сравнению с большинством артиллерии РОВ и применяются как контрбатарейное средство.

Стоит отметить, что Иран и КНДР являются одними из наибольших операторов М-46 и имеют как производство 130-мм, так и достаточное их количество в запасах.

В последнее время также появлялась информация о том, что Северная Корея могла передать России партию противотанкового ракетного комплекса Bulsae-5.

Он был создан на базе российского ПТРК «Корнет». В настоящее время довольно сложно подтвердить получение российской армией данных комплексов, но стоит отметить, что в последнее время российские оккупационные войска и вправду испытывали острый дефицит в вопросах обеспечения подразделений противотанкового ракетного комплекса...

На сегодняшний день у России два наиболее стабильных партнера в вопросах военно-технического сотрудничества – Иран и КНДР. В основном эти страны передают России боеприпасы, избегая передачи техники, запросы относительно которой от Москвы Тегерану и Пхеньяну также поступали.

Единственной страной, поставлявшей России военную технику, была и пока остается Беларусь. Хотя данный факт совершенно не исключает того обстоятельства, что в будущем Россия все же сможет получить партии военной техники от Ирана и КНДР в связи с сокращением собственной на складах и неизбежным истощением потенциала ее войск в вопросах обеспечения основными боевыми танками и боевыми бронемашинами.

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