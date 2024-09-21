Владимир Кара-Мурза говорил с премьером Великобритании о белорусских политзаключенных

Владимир Кара-Мурза говорил с премьером Великобритании о белорусских политзаключенных2
- 21.09.2024, 17:02
Российский оппозиционер заявил, что это «вопрос жизни и смерти».
Не позволить, чтобы «сотни политзаключенных» в Беларуси и РФ «тихо вымерли», призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера 20 сентября в Лондоне российский оппозиционный деятель Владимир Кара-Мурза.
По информации британского издания The Guardian, на пресс-конференции в Королевском институте оборонных исследований по итогам встречи с главой британского правительства оппозиционер отметил, что сделка, в рамках которой его освободили, была неравноправной — «убийц, шпионов и хакеров» обменяли на людей, которые не совершали преступлений, «но альтернативы не было».
“Не может быть ничего более ценного, более важного для демократии, чем человеческая жизнь, — сказал Кара-Мурза. — Я знаю, каково это — просыпаться каждое утро в камере размером два на три метра, четыре стены, маленькое окошко, закрытое решеткой, и просто ходить по кругу весь день, глядя на стены. Вам не с кем поговорить, нечем заняться, не к кому пойти, и так будет продолжаться вся ваша оставшаяся жизнь».
«Это не просто вопрос несправедливого заключения, хотя это само по себе неприемлемо… Это буквально вопрос жизни или смерти», — добавил он.