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Харрис обещала поддержать криптовалюты и ИИ

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  • 23.09.2024, 18:17
Харрис обещала поддержать криптовалюты и ИИ
Камала Харрис

Она первый раз обозначила свою позицию по вопросу регулирования цифровых активов.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис пообещала поддержать криптовалютную отрасль в случае победы на выборах в ноябре этого года, пишет Bloomberg. Действующий вице-президент заявила, что в случае избрания будет поддерживать инновационные технологии, включая цифровые активы.

«Я объединю рабочую силу, основателей малого бизнеса, новаторов и крупные компании. Мы будем сотрудничать, чтобы инвестировать в конкурентоспособность Америки, инвестировать в будущее Америки. Мы будем поощрять инновационные технологии, такие как ИИ и цифровые активы, защищая при этом наших потребителей и инвесторов», — заявила Харрис 22 сентября, представляя свою экономическую программу на встрече со спонсорами Демократической партии в Нью-Йорке.

Это первый раз, когда Харрис раскрыла свое отношение к криптосектору в качестве кандидата в президенты, сообщают журналисты. Криптоиндустрия стала важной темой для кандидатов перед президентскими выборами 2024 года, поскольку участники отрасли и инвесторы устали от невнятного регулирования криптосферы при Джо Байдене и стремятся усилить свою позицию частично за счет значительных политических пожертвований, говорится в сообщении.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп открыто поддерживает криптовалюты и много об этом говорит. На прошлой неделе перед встречей с избирателями Трамп расплатился в биткоинах за бургеры в нью-йоркском баре и назвал это «историческим моментом».

Позиция Харрис по криптовалютам была озвучена на мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию, по итогу которого удалось привлечь $27 млн. По словам представителя Харрис, это стало крупнейшей суммой за одну встречу со спонсорами, с тем пор как она стала кандидатом в президенты.

Стоимость входных билетов на встречу варьировалась от $500 тыс. до почти $1 млн. Самые дорогие билеты включали возможность сфотографироваться с Харрис или посетить другие встречи с ней для главных спонсоров.

Журналисты отмечают, что Харрис удалось собрать значительно больше средств на свою предвыборную кампанию, чем Трампу. На начало сентября демократы собрали $404 млн, в то время как республиканцы — $295 млн.

Харрис собирает деньги не только на «живых» встречах, но и онлайн, а также привлекла множество членов Демпартии в качестве своих «заместителей» при сборе средств, пишет издание. Среди них ее муж Дуг Эмхофф, губернатор Миннесоты Тим Уолц и бывший президент Барак Обама — только он на своих мероприятиях собрал как минимум $76 млн на кампанию Харрис.

Прогнозы участников крипторынка по исходу президентской гонки частично отражены в ставках на Polymarket. На текущий момент 52% пользователей ставят на Харрис, 47% — на Трампа. Доля кандидата от демократов выросла после оглашения ее позиции по криптовалютам. Днем ранее доля Харрис составляла 49%.

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