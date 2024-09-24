Соловьев предложил отправить Путина в отставку
- 24.09.2024, 13:14
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Чтобы «решить проблемы на фронте».
Российский пропагандист Владимир Соловьев во время очередного эфира своего авторского шоу предложил отправить Путина в отставку.
Соловьев предложил отставку верховного главнокомандующего в качестве одной из возможных мер решения проблем на фронте.
«Мало посадить тех, кто провинился. Еще необходимо назначить тех, кто понимает, как сделать эффективно, быстро и четко. И неважно, в каком они будут министерстве и как они будут называться. Совершенно неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была отставка верховного, ну... Как говорят мои друзья, я понимаю, не по моей зарплате такие решения принимать, но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было в опыте великих эпох, и решать теми методами, которые необходимы здесь и сейчас», – сказал Соловьев.
Заявление Соловьева шокировало гостей его пропагандистского шоу.