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Лукашенко: Нужно готовиться к войне

  • 24.09.2024, 14:43
  • 4,806
Лукашенко: Нужно готовиться к войне

Диктатор позировал в военной форме.

Лукашенко снова заговорил о войне. На этот раз — на на Обуз-Лесновском военном полигоне.

«Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать… Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать.

Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко поручил «актуализировать задачи территориальной обороны с учетом современных условий ведения боевых действий».

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