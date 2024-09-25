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Украинцы сбили новейший российский дрон Supercam S350

  • 25.09.2024, 10:52
  • 1,052
Украинцы сбили новейший российский дрон Supercam S350

Он считается одним из самых передовых в арсенале России.

Бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины успешно уничтожили новейший российский беспилотник Supercam S350. Этот дрон считается одним из передовых в арсенале России.

Его цена колеблется от 15 до 20 тысяч долларов США в зависимости от комплектации. Соответствующее видео показал глава НГУ Александр Пивненко.

Supercam S350 удивляет своими характеристиками: он способен летать на расстояние до 240 км, подниматься на высоту до 5000 м и оснащен высококачественной камерой с ночным видением. Такой беспилотник может выполнять разные задачи, что делает его приоритетной целью для украинских защитников.

«Беспилотные системы Сил обороны Украины доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и море. НГУ развивает это направление, что повысит наши результаты на поле боя», – отметил Пивненко.

Стоит отметить, что российские операторы разведывательных дронов начали устанавливать на свои БПЛА камеры заднего вида. Так оккупанты пытаются защититься от атак украинских FPV-дронов.

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