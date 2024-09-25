В США заработала первая в мире вертикальная ферма

В США заработала первая в мире вертикальная ферма4
- 25.09.2024, 18:44
- 4,056
Ей нужно на 97% меньше площади.
В Ричмонде, штат Вирджиния, была открыта первая в мире вертикальная ферма для выращивания ягод в промышленных масштабах. Об этом говорится в статье в журнале Frontiers in Science.
Эта ферма занимается выращиванием клубники на площади 0,4 га, используя 30-метровые вертикальные башни. Производство планируется на уровне более 1,8 млн кг ягод в год.
Ферма Plenty работает над обеспечением стабильных урожаев, независимо от сезона или погодных условий. Благодаря контролю за светом, температурой и влажностью в 12 специальных комнатах, клубнику будут выращивать круглогодично. Компания также усовершенствовала процесс опыления, чтобы повысить эффективность и снизить отходы.
Продукция этой фермы, выращенная в партнерстве с глобальным производителем Driscoll's, появится на полках магазинов в начале 2025 года. Важно, что для этого метода нужно на 97% меньше земли и на 90% меньше воды, чем для традиционного сельского хозяйства.