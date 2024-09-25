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В США заработала первая в мире вертикальная ферма

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  • 25.09.2024, 18:44
  • 4,056
В США заработала первая в мире вертикальная ферма

Ей нужно на 97% меньше площади.

В Ричмонде, штат Вирджиния, была открыта первая в мире вертикальная ферма для выращивания ягод в промышленных масштабах. Об этом говорится в статье в журнале Frontiers in Science.

Эта ферма занимается выращиванием клубники на площади 0,4 га, используя 30-метровые вертикальные башни. Производство планируется на уровне более 1,8 млн кг ягод в год.

Ферма Plenty работает над обеспечением стабильных урожаев, независимо от сезона или погодных условий. Благодаря контролю за светом, температурой и влажностью в 12 специальных комнатах, клубнику будут выращивать круглогодично. Компания также усовершенствовала процесс опыления, чтобы повысить эффективность и снизить отходы.

Продукция этой фермы, выращенная в партнерстве с глобальным производителем Driscoll's, появится на полках магазинов в начале 2025 года. Важно, что для этого метода нужно на 97% меньше земли и на 90% меньше воды, чем для традиционного сельского хозяйства.

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